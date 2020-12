Karlsruhe/Kraichgau. (rnz) Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) und die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) passen über die Weihnachtsfeiertage und Silvester ihr Fahrtangebot an. Während des aktuellen Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie halten die beiden kommunalen Verkehrsunternehmen in den nächsten Wochen an ihrem regulären Fahrplanangebot fest und nehmen nur einige kleinere Änderungen im Bus- und Bahnbetrieb vor.

Am Mittwoch, 23. Dezember, verkehren die Stadtbahnlinien S 31, S 32, S 34, S 4, S 41, S 42, S 5, S 51, S 52, S 6, S 7, S 71, S 8 und S 81 nach dem regulären Fahrplan. An Heiligabend, 24. Dezember, verkehren die Stadtbahnen nach dem Samstagsfahrplan, jedoch ohne Nachtverkehr. Das heißt: Fahrten, die nur in den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag oder vor Feiertagen gefahren werden, finden in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember nicht statt.

Die Buslinien der AVG verkehren an Heiligabend nach dem Samstagsfahrplan, stellen um circa 18 Uhr aber ihren Betrieb wie bei den VBK ein.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, verkehren die Stadtbahnen und Busse nach dem Sonntagsfahrplan. Bei den Stadtbahnen bietet die AVG ebenfalls Nachtverkehre an. Am zweiten Weihnachtsfeiertag verkehren die Stadtbahnen und Busse nach dem Sonntagsfahrplan. Bei den Stadtbahnen bietet die AVG ebenfalls Nachtverkehre an.

Am Mittwoch, 30. Dezember, verkehren die Stadtbahnen und Busse nach dem regulären Fahrplan. An Silvester fahren die Stadtbahnen und AVG-Busse nach dem Samstagsfahrplan. Bei den Stadtbahnen bietet die AVG ebenfalls Nachtverkehre an. Am Neujahrstag, 1. Januar, fahren die Stadtbahnen und Busse nach dem Sonntagsfahrplan.

Das Callcenter des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) nimmt Serviceanfragen von Kunden an Heiligabend von 6 bis 14 Uhr entgegen. Am 31. Dezember ist die Kunden-Hotline von 6 bis 17 Uhr geschaltet. Außerhalb dieser Zeiten und an den anderen Feiertagen erfolgt eine automatische Weiterleitung an die landesweite Fahrplanauskunft.

Info: Detaillierte Auskünfte zu Abfahrts- und Ankunftszeiten von Bahnen und Bussen sind auch über die elektronische Fahrplanauskunft auf der Homepage des Karlsruher Verkehrsverbundes unter www.kvv.de abrufbar.