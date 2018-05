Die Arbeiten an der Klima-Arena schreiten deutlich sichtbar voran: Im Juli soll der Hochbau abgeschlossen sein, eröffnet wird das weltweit einmalige Projekt im September 2019. Die Aufnahme entstand aus dem Mannkorb eines Krans in circa 26 Meter Höhe. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Wer daran vorbeifährt oder wie dieser Tage einen vom CDU-Stadtverband organisierten Vortrag besucht, staunt meist nicht zu knapp: Auf der Baustelle der Klima-Arena schräg gegenüber der Rhein-Neckar-Arena tut sich einiges. Während außen betoniert und das umliegende Gelände modelliert wird, laufen bei der Klimastiftung für Bürger die Planungen für die Ausstellung. Sie soll einmal den Klimawandel verständlich erklären. Alfred Ehrhard, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, gab der RNZ Einblicke in den Stand des 40 Millionen Euro teuren Projekts.

Was passiert gerade? Deutlich zu sehen sind die Arbeiten am Gebäude: Hier ist die Decke über dem Erdgeschoss betoniert, aktuell laufen Arbeiten am 1. Obergeschoss. Parallel dazu wird am Freigelände gearbeitet: Zusätzliche Erde, die immer wieder angeliefert wird, verwandelt es in eine sanfte Berg- und Tal-Landschaft.

Was ist Sinn und Zweck des Projekts? "Wir wollen kein Museum sein und keine Ausstellung", erklärt Ehrhard. Und den mahnenden Zeigefinger will dort auch niemand erheben. Stattdessen soll der Klimawandel erklärt und seine Folgen veranschaulicht werden. Die entscheidende Frage laute: "Was kann ich tun?"

Wie wird das konkret umgesetzt? Die Arena selbst soll über 29 Exponate verfügen. Vieles funktioniert über Bildschirme, die zum Teil gebogen sind. So soll beispielsweise ein interaktiver Globus zeigen, was mit den Fidschi-Inseln passiert, wenn der Meeresspiegel ansteigt. Eine 17 Meter lange und bis 3,5 Meter hohe Wand aus Bildschirmen hält Daten zum Klimawandel bereit, ein weiteres Exponat soll beispielsweise Geothermie oder die Funktionsweise eines intelligenten Kühlschranks erklären. Der Einsatz der Bildschirme habe den Vorteil, dass die Ausstellung immer wieder unkompliziert verändert werden kann, erklärt Ehrhard. So können beispielsweise ein aktueller Vulkanausbruch und dessen Folgen integriert werden. Darüber hinaus kommt weitere moderne Technik zum Einsatz: Führungen wird es per App auf dem Handy geben, Exponate für Kinder sollen über Gestensteuerung verfügen: "Wahrscheinlich muss dabei ein Eisbär gerettet werden", berichtet Ehrhard.

Und draußen? Im Gegensatz zu dem modernen Teil im Gebäude soll es außerhalb eher ruhig und erholsam zugehen. Geplant sind ein Klimaspürpfad und viele Erklärstationen an Bäumen und Pflanzen. Ein Baumhaus ist geplant, dazu viele Bäume, für die Sinsheimer Bürger eine Patenschaft übernehmen können - zur Identifikation mit der Klima-Arena.

Wie ist der Zeitplan? Der Rohbau soll im Juli abgeschlossen sein, die Arbeiten am Gebäude laufen voraussichtlich bis April 2019. "Die Ausstellung steht noch nicht, da wird täglich dran gearbeitet", erklärt Ehrhard. Denn: "Es kommen immer wieder neue Ideen." Von Mai bis Juli nächsten Jahres soll sie dann fertig konzipiert in der Klima-Arena installiert werden. Nach einem Stresstest unter Einsatz von Schulklassen im August, ist die Eröffnung im September 2019 vorgesehen.

Was kostet der Eintritt? Genaue Zahlen stehen noch nicht fest, Ehrhard spricht von einem Preis um zehn Euro. Für Familien, Schüler und Rentner werde es billiger. "Wir wollen auch günstige Jahreskarten anbieten", ergänzt Ehrhard. Ein Teil des Außenbereichs werde außerdem kostenfrei zugänglich sein, der restliche Bereich außerhalb der Arena für zwei oder drei Euro. Die Klimastiftung für Bürger plant momentan mit etwa 90.000 Besuchern pro Jahr, darunter viele Schüler und auch Kindergartengruppen.