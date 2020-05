Es ist vollbracht: Die ersten Gartenschaufahnen wehen am Marktplatz. Oberbürgermeister Klaus Holaschke und Elina Richert von „BwGrün“ haben sie in den Himmel steigen lassen. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Anstatt des gewohnten Zunftbaumes begrüßen nun Gartenschaufahnen durch die Brettener Straße fahrende Gäste, und auch das opulente Ein-Jahr-Vorher-Fest fiel dem Corona-Virus zum Opfer. Rund 35 Gäste, darunter auch Familien mit kleinen Kindern, waren trotzdem auf den Marktplatz gekommen, als Oberbürgermeister Klaus Holaschke gemeinsam mit Bürgermeister Peter Thalmann und Elina Richert von "bwGrün" die bunten Fahnen hissten. Als blühende Botschafter der im kommenden Jahr stattfindenden Gartenschau sorgten die farbenfrohen mobilen Beete, die der Verein der Bürgerparkfreunde und Unterstützer in ehrenamtlicher Arbeit gestaltet haben, für Aufmerksamkeit.

Keine Stadtkapelle, kein Badnerlied, kein Liveprogramm, keine Baustellenführungen, keine blühenden Workshops – das Fahnenhissen mit Rede des Oberbürgermeisters musste reichen, um das Großereignis zu markieren. Besondere Zeiten verlangen bekanntlich auch besondere Maßnahmen. "Wir werden feiern", kündigte Holaschke an. Trotzig klang das weniger. Eher war es ein Versprechen, dass die Verantwortlichen alles dafür tun werden, um das Geplante umzusetzen. Auch wenn das Stadtsäckel durch die Krise stark gebeutelt sein wird, habe der Gemeinderat dafür bereits seine volle Unterstützung zugesagt.

Unter dem Slogan: "Der Sommer, die Stadt und Du", werden sich in genau einem Jahr die Tore öffnen. Auf die Bürger und Gäste warten 129 Tage Blütenzauber, Ausstellungen und ein buntes Veranstaltungsprogramm mit zahlreichen sportlichen, kulturellen sowie pädagogischen Aktionen rund um den Garten. "Ein besonderes Highlight wird die beeindruckende Blumenhalle sein", verriet Holaschke und fügte hinzu, dass das Thema Wasser bereits von Anbeginn das Großprojekt begleitet. Inzwischen ist auch der Stadtweiher befüllt, und viele der neu gepflanzten Bäume und Büsche treiben bereits aus und beginnen zu blühen. Daneben seien die Renaturierungsmaßnahmen von Elsenz und Hilsbach bereits in großen Teilen abgeschlossen, und auch die aus Naturstein geschlagenen Wassertische am Kleinbrückentorplatz wurden bereits angeliefert und eingelassen.

Nicht nur die wehenden Gartenschaufahnen am Marktplatz, sondern auch die bepflanzen bunten Schubkarren werden bis zum Start der Gartenschau visuell die Werbetrommel dafür rühren.

Werner Förster, Vorsitzender des Vereins der Bürgerparkfreunde, nutzte die Gelegenheit, um denen zu danken, die für die Umsetzung des Projektes 467 Stunden die Ärmel hochgekrempelt haben. 19 ehrenamtliche Helfer, die meisten davon Frauen, wie Förster unterstrich, haben den Pinsel geschwungen, rund 2000 Teile montiert und die Schubkarren bepflanzt. Bereits jetzt sind 24 mobile Beete fertig. Insgesamt 100 sollen es bis zum Ende des Jahres sein. Die ersten davon werden jetzt im Stadtgebiet aufgestellt.

Zur Finanzierung werden immer noch Patenschaften beziehungsweise Sponsoren gesucht. Für 500 Euro kann man eine solche Gartenschau-Schubkarre erwerben und sich nach der Schau in den eigenen Garten oder auch aufs Firmengelände stellen.