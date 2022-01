Kirchardt/Gemmingen. (rnz) Wie berichtet, hat das neue Jahr für die Feuerwehren mit einem langwierigen Einsatz bei einem Silobrand in Kirchardt begonnen. Dass dabei für die Logistik im Hintergrund auch die fünf DRK-Ortsvereine aus Gemmingen, Eppingen, Elsenz, Brackenheim und Berwangen lang erheblich gefordert waren, zeigt die Bilanz, die Simon Ebert, der Bereitschaftsleiter des Gemminger DRK, nun im Nachgang gezogen hat: 33 Einsatzkräfte und zehn Fahrzeuge des DRK unterstützten die Löschmannschaften zwölf Stunden lang.

Am 2. Januar gegen 6 Uhr war die "SEG Betreuung & Logistik" der Einsatzeinheit West, bestehend aus den Ortsvereinen Gemmingen, Eppingen und Elsenz, zu dem holzverarbeitenden Betrieb im Gewerbegebiet Kirchardt alarmiert worden, wo mehrere Feuerwehren bei der Bekämpfung eines Silobrandes bereits seit mehreren Stunden im Einsatz waren. Vor Ort galt es für die Rotkreuzler zunächst, die Absicherung der Einsatzkräfte mit dem "Krankentransportwagen B" zu übernehmen und das Fahrzeug des Rettungsdienstes abzulösen sowie die Verpflegung der mehr als 50 Einsatzkräften mit Getränken sicherzustellen. Aufgrund der niedrigen Temperaturen und der absehbaren längeren Einsatzdauer wurde relativ schnell der "Gerätewagen Sanität" des Ortsverein Brackenheim mit einem beheizbaren Zelt nachgefordert.

Rotkreuz-Ehrenamtliche des Ortsvereins Eppingen belegten im Gesundheitszentrum in Eppingen Brötchen, die dann nach Kirchardt gefahren und an die Einsatzkräfte ausgegeben wurden. Gegen 13 Uhr wurden die Mannschaften zudem mit heißen Würsten verpflegt.

Gegen 11 Uhr löste der Ortsverein Berwangen und ein Krankentransportwagen aus Brackenheim die Rotkreuzler aus Elsenz und Eppingen an der Einsatzstelle ab. Auch der Ortsverein Brackenheim wechselte seine Kräfte regelmäßig.

Der Brand hatte seine Ursache offenbar bereits am 31. Dezember in einem technischen Defekt. Die vermeintlich gelöschten Holzspäne hatten dann allerdings am 2. Dezember erneut zu kokeln begonnen. Weil dabei keine Flammen entstanden, war von außen zunächst kaum etwas auszumachen gewesen. Um diesmal tatsächlich alle Brandherde zu ersticken, forderten die Feuerwehren spezielles Gas aus Rastatt an. Der entsprechende Tanklastzug kam am frühen Nachmittag in Kirchardt an, und das Gas wurde umgehend ins Silo geleitet. Doch erst nach weiteren Stunden konnte dann ein Löscherfolg gemeldet werden. Gegen 16.30 Uhr konnten die meisten Feuerwehrleute den Einsatz beenden; die Rotkreuz-Freiwilligen rückten gegen 17 Uhr ab. Die Feuerwehr Kirchardt blieb weiterhin mit einer kleinen Mannschaft vor Ort, um die weitere Gaseinleitung zu überwachen. Bekanntlich konnte erst am Vormittag des 3. Januar endgültig Entwarnung gegeben werden.

Update: Dienstag, 11. Januar 2022, 19.32 Uhr

Brand in Silo brach wieder aus

Kirchardt. (jubu) Dass dieser Einsatz im neuen Jahr noch einmal heikel werden könnte, hatte wohl niemand gedacht, als die Feuerwehr in Kirchardt am Silvesterabend nach getaner Arbeit ins Gerätehaus zurückkehrte. Am 31. Dezember wurde die Wehr zu einem Brand auf das Gelände einer holzverarbeitenden Firma im Industriegebiet gerufen. In einem Silo für Holzspäne hatte sich ein Brand entwickelt, der in mühsamer Arbeit durch die Wehrleute gelöscht werden musste.

In der Nacht auf Sonntag brach dann erneut ein Feuer in dem mit 300 Tonnen Spänen gefüllten Silo aus. Während der Nachlöscharbeiten, die bereits am Abend begonnen hatten, kam es gegen 3 Uhr in der Nacht zu einer sogenannten Durchzündung: Über 20 Meter hohe Flammen schlugen nach Feuerwehrangaben in den Nachthimmel. Nochmals wurde Alarm ausgelöst und die Drehleiter sowie weitere Kräfte der Bad Rappenauer Feuerwehr hinzugerufen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, teilte die Feuerwehr vor Ort auf Nachfrage mit. Erst Sonntagfrüh konnte wieder Entwarnung gegeben werden.