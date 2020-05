Kirchardt. (dpa/jubu) Ein Neubau eines Mehrfamilienhaus ist in Kirchardt in Brand geraten. Zeugen meldeten in der Nacht zum Donnerstag, dass im Dachgeschoss des unbewohnten Neubaus Flammen zu sehen waren, wie die Polizei mitteilte.

"Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass es im Bereich der Dachhaut zu einem Brand gekommen war und dieser sich allmählich ausbreitete", erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Markus Bucher der RNZ vor Ort. Auslöser waren den Angaben der Polizei zufolge bis in die Abendstunden andauernde Handwerkerarbeiten auf der rechten Giebelseite des Neubaus.

Die Wehrleute aus Kirchardt waren mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort und brachten den Brand schnell unter Kontrolle. "Zum gezielten Ablöschen einzelner Glutnester mussten wir zum Teil das Dach abdecken", so Bucher weiter.

Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.