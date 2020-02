Die Hundesteuer in Kirchardt steigt. Welpen wie die zwei Monate alte Mathilda kosten noch nichts – erst ab einem Alter von vier Monaten werden ihre Besitzer zur Kasse gebeten. Foto: Schmiedl

Kirchardt. (isi) Die Hundesteuer wird erhöht: Statt derzeit 78 Euro werden künftig 96 Euro pro Hund rückwirkend zum 1. Januar fällig. Neu aufgenommen wurden Kampfhunde, die von nun an 600 Euro pro Tier kosten werden. Mit einer Enthaltung hat der Gemeinderat der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer zugestimmt.

"Seit 1. Januar 1997 hat sich die Hundesteuer bei uns nicht erhöht, das sind jetzt 23 Jahre", berichtete Kämmerin Ramona Rau-Marthaler. Deshalb wurde die Pflichtsteuer angepasst. Assistenzhunde – etwa für Sehbehinderte, Diabetiker oder Epileptiker – sind von der Steuer befreit. Welpen kosten ebenfalls keine Steuer, erst vom vierten Lebensmonat an werden die Vierbeiner steuerpflichtig und die Hundehalter müssen zahlen.

Wie viele Kampfhunde es in Kirchardt, Berwangen und Bockschaft gibt, kann derzeit niemand im Rathaus sagen, weil bisher die Hunderassen nicht angegeben werden mussten. Künftig wird sich das ändern. "Es gibt sogenannte Listenhunde, zu denen zählen Pit Bull Terrier oder Bullterrier und deren Kreuzungen, diese Rassen neigen zu Angriffen oder Übergriffen auf Menschen", erläuterte die Kämmerin, wie die Kampfhunde vom Gesetzgeber her eingeordnet werden. Natürlich gebe es auch andere Hunde, die gefährlich sind. Letztendlich liege es am Hundehalter, die Nichtgefährlichkeit seiner Schützlinge nachzuweisen.

Das Tierheim Heilbronn unterzieht die Vierbeiner einem solchen Wesenstest. Wenn ein Hund von den Experten nicht als gefährlich eingestuft wird, gilt er auch nicht als Kampfhund und werde normal besteuert. Das gilt aber auch im Umkehrfall: Wenn ein Hund einer anderen Rasse oder ein Mischling als bissig gilt und von den Experten als gefährlich eingestuft wird, muss die höhere Steuer angesetzt werden.

Mit der Steuerhöhe für Kampfhunde hat sich Kirchardt an der Nachbarstadt Bad Rappenau orientiert, die ebenfalls diesen Passus in ihre Verordnungen aufgenommen und jene Hunde mit 600 Euro besteuert haben. Letztendlich gehe es darum, das Halten gefährlicher Tiere unattraktiv zu machen.

Ratsmitglied Jürgen Czemmel regte an, an beliebten Spazierwegen sogenannte Hundekotbeutel-Spender installieren zu lassen, um gegen die Verunreinigung anzugehen. Seine Fraktionskollegin Elke Betz hielt es ebenfalls für eine gute Idee, zumal es wenige Mülleimer auf der Gemarkung gebe, und diese bei den "Dog-Stations" integriert sind.

Bauamtsleiter Michael Baumgartner hielt dem entgegen, dass nahe dem Friedhof eine solche Dog-Station steht, deren Beutel aber immer leer sind und ständig nachgefüllt werden müssen, obwohl kaum etwas im Mülleimer landet. Auch Ratsmitglied Philipp Kumpf konnte aus beruflicher Erfahrung nur davon abraten, weil diese Stationen oft Ziel von Vandalismus werden.

"Wir haben oft genug Anrufe im Ordnungsamt, dass ein Hund die ganze Zeit bellt oder jault oder ein Spielplatz verschmutzt ist", sagte die Kämmerin. Bei Hundehaltern, deren Tiere die Gehwege oder Spielplätze verschmutzen, könne man nur einschreiten, wenn man sie beziehungsweise ihre Tiere auf frischer Tat ertappe, erklärte Bürgermeister Gerd Kreiter. Und auch wenn Verunreinigungen im Rathaus gemeldet werden, können die Tierhalter nur belangt werden, wenn die Zeugen nicht anonym bleiben.