Kirchardt. (jubu) Als "extrem beunruhigend" bezeichnete Kirchardts Bürgermeister Gerd Kreiter eine Brandserie, die in der Nacht zu Dienstag zahlreiche Feuerwehrleute über Stunden in Atem hielt. "Drei Brände innerhalb weniger Stunden und alles in nur einer Straße", das kann kein Zufall sein, meint Kreiter zur RNZ. Dieser Meinung ist auch die Polizei, weshalb Brandermittler nun vor Ort Spuren aufnehmen. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

Begonnen hatte alles gegen 2.17 Uhr in der Nacht, als Anwohner in der Vorstadtstraße einen brennenden BMW meldeten. Ungeahnt dessen, was die Floriansjünger erwarten wird, löschten sie zunächst den brennenden Wagen, als es drei Häuser weiter zu einem Garagenbrand kam. Auch hier mussten Wehrleute in großer Zahl zur Brandbekämpfung anrücken.

Kurz vor 4 Uhr am Morgen dann der vorläufig letzte Einsatz: Ebenfalls in der Vorstadtstraße war es in einer als KfZ-Werkstatt genutzten Scheune zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Beim Eintreffen der Wehrleute, nur wenige Minuten nach Entdeckung stand die Scheune in Vollbrand.

Da die Scheune zwischen einem Wohnhaus und einer Garage stand, bestand die Gefahr, dass das Feuer auf das angebaute Wohnhaus übergriff. Daher wurde zur Unterstützung die Feuerwehr Bad Rappenau hinzugezogen. Sowohl ein in der Scheune abgestellter Pkw, als auch die Werkstatt selbst wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Der Sachschaden, der insgesamt durch die drei Brände entstand, dürfte bei über 200.000 Euro liegen. Wer in der Nacht zum Dienstag in Kirchardt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Heilbronn zu melden. Die Telefonnummer ist 07131/104-4444.

Update: 10.20 Uhr, Dienstag, 21. Mai 2019