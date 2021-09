Rund 1,75 Millionen hätte die Kommune in die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes, in dem sich das Heimatmuseum befindet, investieren müssen. Nun soll es verkauft werden. Ein potenzieller Käufer steht bereit. Foto: Ines Schmiedl

Von Ines Schmiedl

Kirchardt. Das Gebäude, in dem sich das Heimatmuseum befindet, soll verkauft werden. So hat es der Gemeinderat am Montagabend in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen. Unter "Verschiedenes" wurde die Nachricht dann im öffentlichen Teil bekanntgegeben. "Wir wollten nicht, dass über den Verkauf im Ort spekuliert wird", sagt Bürgermeister Gerd Kreiter auf Nachfrage. Das Gebäude gehört der Kommune. Der Museumsbetrieb wurde 2018 wegen brandschutzrechtlicher Bedenken von der Baubehörde geschlossen.

"Seit Jahresbeginn haben wir zwei Interessenten für das denkmalgeschützte Gebäude. Einer ist abgesprungen, der andere hat jetzt im Gemeinderat sein Konzept vorgestellt", sagt Kreiter. Geplant ist auf dem knapp 1300 Quadratmeter großen Areal eine Mischnutzung aus Wohnungen, Büros und Lagerflächen. Das Museum wurde schon früher als Wohnhaus mit vier Wohnungen genutzt. In den Nebengebäuden im Innenhof waren eine Schreinerei, Scheunen, Ställe und Läger untergebracht. Ein Stall wurde vor ein paar Jahren bereits abgebrochen. Auch diese Freifläche gehört zum Areal.

Die Details zu einem möglichen Verkauf sind noch nicht festgelegt. "Abgerissen wird das Museum nicht, es steht unter Denkmalschutz", stellt Kreiter klar. Die Gemeinde hatte sich vor zwei Jahren eine Kostenschätzung vom Architekten eingeholt: Rund 1,75 Millionen Euro müsste die Kommune aufbringen, um das Haus auf Vordermann zu bringen. "Das sind Beträge, die unsere Möglichkeiten übersteigen", betonte der Rathauschef.

Der potenzielle Investor ist im Ort kein Unbekannter, er stammt aus einem Nachbarlandkreis und hat bereits andere Projekte in der Gemeinde gestemmt. Der Zeitplan ist ehrgeizig, schon im kommenden Jahr soll mit den Arbeiten begonnen werden. Doch zunächst müssen viele Dinge geregelt werden. "Es gibt nur ein Grobkonzept. Wir haben noch nicht über Sanierungszuschüsse oder den Kaufpreis verhandelt", führt Kreiter weiter aus. Das Museum liegt im Sanierungsgebiet "Ortsmitte II", und ähnlich wie bei der Sanierung des ehemaligen Gasthofs "Sonne" könnte die Gemeinde Sanierungszuschüsse zahlen, die sie vom Land zu 60 Prozent gefördert bekommt.

Doch vorher muss erst einmal eine Zwischenlösung für das Museum gefunden werden. Denn in den ehemaligen Ausstellungsräumen, in den Nebengebäuden und auf dem Dachboden lagern unzählige Dinge aus alter Zeit, die über viele Jahre gesammelt wurden. "In der nächsten Woche soll es eine Vorstandssitzung geben, danach eine Mitgliederversammlung", sagt der Vorsitzende des Vereins "Kulturinitiative Kulturgut Dorfmuseum Kirchardt, Berwangen, Bockschaft" und Gemeinderat Eduard Steigerwald. Die Wahl des neuen Vorstands im Vorjahr sollte der Beginn von neuen Aktivitäten im Verein werden, doch durch die Pandemie und die damit verbundene Schließung wurden diese Pläne durchkreuzt.

Dass das Museum keine Zukunft im Bestand hat, war klar, sagt auch Steigerwald. Nun müsse ein Lager gefunden werden, in dem die Museumsstücke vorübergehend ein trockenes Plätzchen finden. "Es wird dauern, bis wir eine Lösung gefunden haben." In jedem Fall sollen das Museum und die Kulturinitiative eine Zukunft haben. "Wir haben mehrere Ideen, die noch nicht spruchreif sind", sagt der Vorsitzende. Und dann muss erst einmal das bestehende Museum mit all seinen Nebenräumen ausgeräumt und sortiert werden. "Ich bin überzeugt davon, dass es erst einmal schwierig wird. Aber am Ende finden wir eine gute Lösung."

In der Zwischenzeit erarbeitet die Verwaltung eine Sanierungsvereinbarung, die Ziele und Zuschüsse festlegt. Der Investor muss sich mit dem Denkmalamt abstimmen. "Der Interessent möchte das Gebäude-Ensemble so erhalten", verrät der Bürgermeister. Der Verein soll ein Konzept erstellen, wie die Ausrichtung des zukünftigen Museums aussehen wird, ergänzt Kreiter: "Wir prüfen derzeit verschiedene Standorte." Zudem gebe es Optionen für eine Zwischenlagerung der Ausstellungsstücke. "Der Verkauf des Areals ist keine schlechte Lösung", betont der Rathauschef.