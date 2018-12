Von Ines Schmiedl

Kirchardt. "Es mehren sich die Beschwerden, die im Rathaus ankommen, dass überall im Ort zu schnell gefahren werde, vor allem an den Ortseingängen", berichtete Bürgermeister Gerd Kreiter in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres. Mit der übergeordneten Behörde, der Unteren Straßenverkehrsbehörde in Bad Rappenau, ist die Verwaltung schon seit Jahren in Kontakt. Nunmehr nimmt man sich dort des Themas an und hat Kirchardt zugesagt, dass stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen, sogenannte Blitzer, kommen könnten.

Durch die Beschriftung auf den Straßen - etwa in Tempo-30-Zonen - oder auf Tafeln, die an den Ortseingängen die Geschwindigkeit anzeigen und blinken, wenn zu schnell gefahren wird, werde bereits auf die Fahrer eingewirkt. Doch das reicht offenbar nicht aus, um Raser abzubremsen.

Deshalb denke die Stadt Bad Rappenau inzwischen darüber nach, im gesamten Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft stationäre Anlagen zur Geschwindigkeitskontrolle aufzustellen. Von den Bußgeldern, die die von der Anlage erfassten Schnellfahrer bezahlen müssen, hat die kleine Kraichgaugemeinde allerdings nichts. "Die Gelder stehen uns nicht zu", betonte Kreiter. Es gehe aber auch nicht um das Geld, sondern darum, dass auf den Ortsstraßen die Geschwindigkeit gefahren wird, die an der Stelle ausgewiesen ist, sagte Ratsmitglied Reinhold Dick: "Es geht darum, unsere schwächsten und kleinsten Bürger zu schützen, die auf ihrem Schulweg die Straßen überqueren müssen."

Gemeinderat Dr. Joachim Hartmann stieß ins gleiche Horn; "Es geht nicht um Abzocken, sondern darum, die Fahrer zum Einhalten der Geschwindigkeiten zu erziehen." Sein Fraktionskollege Gerd Wolf war ebenfalls der Meinung, dass Erziehung nur über den Geldbeutel funktioniere.

Doch es gab auch Stimmen gegen die Blitzer, weil die Gemeinde den Ärger mit den zur Kasse gebetenen Bürgern habe, im Gegenzug aber nicht von den Einnahmen profitiere.

Letztendlich stimmten vier Gemeinderäte gegen die Installation der stationären Anlagen, ein Ratsmitglied enthielt sich. Mit neun Ja-Stimmen wurde die Verwaltung beauftragt, darauf hinzuwirken, dass auf dem Gemeindegebiet Blitzersäulen durch die Untere Verkehrsbehörde aufgestellt und betrieben werden können. "Einen Zeitplan gibt es noch nicht", sagte Kreiter. Auch wo die Anlagen aufgestellt werden, ist noch nicht bekannt.