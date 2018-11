Kirchardt. (isi) Seit gut einem Jahr beschäftigen sich Verwaltung und Gemeinderat mit dem Neubaugebiet "Metzgersrain". Bereits zwei Mal lag der Bebauungsplan für das Mischgebiet am Kirchardter Ortseingang (von Fürfeld kommend) aus, die zuletzt eingegangenen Anregungen der beteiligten Behörden wurden jetzt von den Planern eingearbeitet.

So muss ein Abstand von 20 Metern zur nahe gelegenen Bundesstraße B39 eingehalten werden, ursprünglich war man von einem geringeren Abstand ausgegangen, da entlang der viel befahrenen Straße Plätze für kleinere Firmen ausgewiesen sind. Falls im Bereich am Kreisverkehr weiterhin Bäume stehen sollen, müssen diese durch Leitplanken geschützt werden. Anderenfalls müsste die Geschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer reduziert werden.

Eigentlich war es ein erklärtes Ziel des Gremiums, das Ortseingangsschild künftig vor dem Kreisverkehr aufzustellen. Somit wären ab dem Kreisverkehr nur noch 50 Stundenkilometer erlaubt. Doch das wurde von der zuständigen Behörde abgelehnt. Es sollen auf allen vom Kreisverkehr abgehenden Straßen entsprechende Schilder zur Reduzierung der Geschwindigkeit beziehungsweise Ortseingangsschilder aufgestellt werden. "Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen", äußerte sich Gemeinderat Jürgen Czemmel (CDU) dazu. Die Ratsmitglieder wollen sich an ihre Abgeordneten wenden, um Unterstützung gegen den geplanten Schilderwald zu erhalten.

Das Gebiet "Metzgersrain" erhält ein eigenes Regenüberlaufbecken, in das das Regenwasser geleitet werden soll. Die Abwässer aus den künftigen Häusern werden über einen Anschluss in den Kanal der Waldstraße geleitet. Rund 2,3 Millionen Euro werden die Arbeiten im Untergrund kosten, die allerdings auf die künftigen Besitzer als Erschließungskosten umgelegt werden können. In dem Zuge soll die Waldstraße mit erneuert werden, was rund 660.000 Euro kosten wird und nicht umgelegt werden kann.

Einstimmig konnte der Gemeinderat damit den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan "Metzgersrain" fassen. Die Erschließungsarbeiten sollen in den kommenden Monaten vonstattengehen und bis Ende 2019 abgeschlossen sein, so dass Häuslebauer zu Jahresbeginn 2020 loslegen können.

Als Name für die neue Erschließungsstraße einigten sich die Räte bei neun Ja-Stimmen und fünf Gegenstimmen auf "Melitta-Benz-Straße". Da im angrenzenden Baugebiet "Brunnenberg" einige Straßen nach Erfindern benannt sind, wollte die Verwaltung die neue Straße nach einer Tüftlerin benennen. Gemeinderat Jürgen Bentz wusste nicht nur, dass der Name im Ort weit verbreitet ist, sondern auch, dass die Erfinderin des nach ihr benannten Kaffeefilters familiäre Kontakte nach Kirchardt hatte. Die Alternativen "Am Metzgersrain" oder "Am Kreuzend" nach dem Gewannnamen des benachbarten Waldes fanden keine Mehrheit.