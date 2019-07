Kirchardt. (jubu) Der helle Flammenschein war noch über zehn Kilometer zu sehen, Kräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei waren bis in die Morgenstunden in großer Zahl im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Tage andauern. Und die große Tragödie: Über 5000 Tiere sind bei dem Brand auf einem Putenhof in Kirchardt gestorben, der Stall brannte völlig nieder.

"Gegen 23 Uhr erreichten die ersten Notrufe über den Brand eines Gebäudes an der Grombacher Straße die Rettungsleitstelle", erklärt Polizei-Pressesprecher Gerald Olma. "Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatten die Flammen schon weit aus der 2000 Quadratmeter großen Halle geschlagen und es kam zu einer raschen Rauchgasdurchzündung, weshalb sich der Brand rasend schnell ausbreitete", berichtet Feuerwehr-Kommandant Markus Bucher gegenüber der RNZ vor Ort.

Brand eines Putenhofs in Kirchardt - Die Fotogalerie









































































In der Halle waren Stroh, Getreide und Rundballen gelagert, "das brannte wie Zunder", so Bucher. "Die Flammen schlugen bereits auf eine benachbarte Halle über, hier konnten wir rund 5000 Puten nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen." Zudem fielen , zirka 500 Tonnen Weizen, 30 Tonnen Mischfutter sowie 200 Rundballen Stroh den Flammen zum Opfer. Die Feuerwehrleute hatten schlichtweg keine Chance, die Mastanlage und Stallungen vor dem Flammenmeer zu bewahren. Umgehend wurde Großalarm ausgelöst und ein erheblicher Ressourcenaufwand eingesetzt.

Da vor Ort keine ausreichende Versorgung mit Löschwasser gegeben war, mussten die Wehrleute kilometerlange Schlauchleitungen bis in den Ort verlegen, um die enormen Mengen Wasser fördern zu können. Feuerwehren aus Kirchardt, Ittlingen, Eppingen, Bad Rappenau, Obergimpern, Neckarsulm und Heilbronn mit insgesamt 145 Kräften arbeiteten Hand in Hand - spezielles Löschmittel brachten die Kameraden aus Neckarsulm gleich mit. "Gerade, wenn es um Stoffe geht, die schwierig abzulöschen sind, haben wir ein Sonderlöschmittel für den Landkreis, welches gezielt in die Materie eingreift und die Löscharbeiten erleichtert", erklärt Kreisbrandmeister Uwe Vogel.

"Die Feuerwehr hat sehr schnell und umsichtig reagiert und konnte dadurch eine Brandausweitung glücklicherweise verhindern", so Bürgermeister Gerd Kreiter. Brandermittler der Kriminalpolizei waren schnell vor Ort und konnten einen ersten Ermittlungserfolg verzeichnen: "Nach unseren bisherigen Erkenntnissen, soll der Brand im Bereich der Technik ausgebrochen sein", meint Olma. Genauere Ermittlungsergebnisse werden im Laufe dieser Woche erwartet.

Den ersten Schätzungen zu Folge entstand ein Sachschaden von rund vier Millionen Euro - denn neben den Unmengen Stroh, Rundballen, Futter und Maschinen war auch eine auf dem Dach montierte Photovoltaikanlage komplett ausgebrannt. Während den Löscharbeiten stürzte zudem noch das Dach der Stallung ein und begrub sämtliches Brandgut unter sich. Für die Brandbekämpfer war damit ein Herankommen an die Flammen noch mehr erschwert worden.

Bis in die Morgenstunden dauerte der Großeinsatz an, später konnten einzelne Abteilungen aus dem Einsatz herausgelöst werden. Die Nachlöscharbeiten werden, so die Einschätzung von Kreisbrandmeister Vogel bis in den Mittwoch hinein andauern.

Das Veterinäramt muss im Verlauf des Dienstages entscheiden, wie die Tierkadaver entsorgt werden können, damit von diesen bei Temperaturen von 30 Grad und mehr keine Gesundheitsgefahr ausgehe. "Ich habe größten Respekt vor der Leistung unserer Feuerwehr und den unterstützenden Kameraden", so Kreiter abschließend.