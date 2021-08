Sinsheim/Heidelberg. (cbe) Es war offenbar ein Zufall, dass der 63-Jährige, der in der Sinsheimer Kernstadt lebte, für seine Taten belangt werden konnte: Er verlor eine Speicherkarte, die schließlich bei der Polizei landete. Darauf befanden sich Fotos und Videos, die zeigen, wie der Mann ein Mädchen sexuell missbraucht. Da sein Gesicht auf den Aufnahmen zu sehen ist und die Speicherkarte in der Nähe seiner Wohnung gefunden wurde, konnte die Polizei ihn ausfindig machen. Nun musste er sich vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Am Montagmittag wurde das Urteil gesprochen: Er muss drei Jahre und drei Monate hinter Gitter. Zudem muss er 7500 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Der Prozess fand zum Großteil unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In der Urteilsbegründung ließ Richter Andre Merz aber in einigen Sätzen anklingen, wie es zu dem Missbrauch gekommen ist. Der Verurteilte lebte mit seiner Frau neben einer Familie mit drei Kindern, es habe sich bald ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Als die Tochter der Nachbarsfamilie in die Schule kam, hätten der Mann und dessen Frau angeboten, sie bei den Hausaufgaben zu unterstützen. So kam die Siebenjährige häufiger in das Haus des Verurteilten.

Er ging keiner Arbeit nach, seine Frau aber schon – folglich war er mit dem Mädchen häufig allein. Dabei hat er sie dann mit Fingern und der Zunge am Geschlechtsteil berührt. Gezwungen hat er sie offenbar nicht. Stattdessen bekam sie Geschenke: klein, aber sehr häufig. Als die Eltern des Mädchens den Nachbarn auf die vielen Geschenke ansprachen, habe der erklärt, dass er sich wie ein Opa fühle und das Mädchen belohnen wolle, weil sie gut lernt.

17 Fälle des sexuellen Missbrauchs konnten anhand der Videos bewiesen werden. Von einem "klaren Beweisbild, wie wir es selten haben", sprach der Richter. Neben den selbst angefertigten Aufnahmen fanden Ermittler weitere Fotos anderer Kinder, die der Verurteilte sich offenbar heruntergeladen hatte. Von mehr als 10.000 Fotos war die Rede. Verbreitet hat er die Aufnahmen offenbar nicht. Dies hätte eine höherer Strafe zur Folge gehabt, erklärte der Richter.

Strafmildernd wirkte sich außerdem aus, dass der Verurteilte von Anfang an geständig und kooperativ gewesen sei, sich für seine Taten entschuldigt und Reue gezeigt habe, signalisiert hat, dass er Schmerzensgeld zahlen wird, und er glaubhaft versichert habe, dass er bereit ist, eine Therapie zu machen. Vor diesem Hintergrund musste das siebenjährige Opfer vor Gericht nicht aussagen, berichtete der Richter und begrüßte dies. Dem Mädchen sei es bereits sehr schwergefallen, bei der Polizei über das Geschehene zu sprechen. Zwischenzeitlich zeige sie Verhaltensauffälligkeiten wie Schlafstörungen und aggressives Verhalten gegenüber ihren Geschwistern.

Eine Sachverständige habe beim Verurteilten eine "multiple Störung der Sexualpräferenz" festgestellt. Demnach fühlt er sich zu erwachsenen Frauen, aber auch zu vorpubertären Mädchen hingezogen. Richter Merz legte dem 63-Jährigen nahe, diesen "pädophilen Anteil in den Griff zu bekommen". Dazu werde in der Therapie absolute Offenheit notwendig sein. Es zeige sich nun, ob den Ankündigungen des Verurteilten auch Taten folgen. Er gelte nun als einschlägig vorbestraft. Sollte er sich in diesem Bereich erneut etwas zuschulden kommen lassen, werde die Strafe ganz anders ausfallen.

Update: Montag, 2. August 2021, 19 Uhr

Offenbar hat der Angeklagte das sieben Jahre alte Opfer auch gefilmt

Der 63-Jährige soll das Kind sexuell missbraucht haben. Die Verhandlung findet zum Großteil nicht-öffentlich statt.

Sinsheim/Heidelberg. (cbe) Er soll ein damals sieben Jahre altes Mädchen, das bei ihm Hausaufgaben gemacht hat, mehrfach sexuell missbraucht und dabei gefilmt und fotografiert haben. Nun ist der 63 Jahre alte Mann unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt. Am Montag wurde der Prozess vor dem Landgericht Heidelberg eröffnet. Er findet zum Großteil unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der Angeklagte, der wegen der Vorwürfe im Gefängnis sitzt, wohnte zuletzt in der Sinsheimer Kernstadt. Eine Zeit lang waren das Mädchen und dessen Familie seine Nachbarn. Wie Staatsanwältin Anette Gattner aus der Anklageschrift verlas, war die Siebenjährige immer wieder in der Wohnung des Mannes. Vor allem dort soll er das Mädchen missbraucht haben, 18 Fälle, die sich im Zeitraum von Februar 2020 bis Januar 2021 zugetragen haben sollen, listete die Staatsanwältin auf. Dabei habe er das Mädchen mit Fingern und der Zunge am Geschlechtsteil berührt. Als Anreiz mitzumachen, dienten wohl immer wieder Geschenke, die er für sie im Internet bestellt haben soll.

Auf zahlreichen Datenträgern aus der Wohnung des Mannes wurden laut Gattner zudem kinderpornografische Videos, Fotos und Schriften gefunden. Von mehr als 10.000 Fotos war die Rede. Diese sowie die Videos zeigen offenbar häufig die Siebenjährige, aber auch andere Mädchen im Alter von vier bis zwölf Jahren, die unbekleidet oder in Missbrauchshandlungen zu sehen sind. Ob der Angeklagte die Aufnahmen der anderen Mädchen selbst angefertigt hat oder beispielsweise aus dem Internet heruntergeladen hat, darauf ging die Staatsanwältin nicht ein.

Im Zuschauerraum des Gerichtssaals saßen eine Frau und ihr Partner. Sie sagte gegenüber der RNZ, dass sie die Stieftochter des Angeklagten sei und ebenfalls von ihm missbraucht worden sei, seit sie sieben Jahre alt war. Zehn Jahre lang sei sie missbraucht worden, der Angeklagte habe ebenfalls Videoaufnahmen von den Taten angefertigt. Sie habe lange geschwiegen, mittlerweile sei sie 40 und die Taten seien verjährt. Doch um ihren Stiefvater auf der Anklagebank zu sehen, sei sie extra aus Berlin nach Heidelberg gekommen.

Auf Antrag von Verteidigerin Britta Albiez wurde nach Verlesung der Anklageschrift die Öffentlichkeit vom weiteren Prozessverlauf ausgeschlossen. Lediglich die Urteilsverkündung sowie die Begründung des Urteils finden öffentlich statt. Wann das Urteil in diesem Prozess gesprochen wird, steht laut Ina Untersteller, stellvertretende Referentin für Pressewesen und Öffentlichkeitsarbeit am Landgericht Heidelberg, noch nicht fest. Es sind vier weitere Verhandlungstage angesetzt, fortgesetzt wird der Prozess am kommenden Montag.