Von Christiane Barth

Sinsheim. Die Corona-Pandemie ist für Eltern und Kinder eine Belastungsprobe. Der Betreuungs-Lockdown sitzt Eltern noch schwer im Nacken. Doch wie sehen die Ansteckungszahlen bei Kindern wirklich aus? "Die sind dramatisch niedrig", sagt Kinderarzt Folkert Fehr, der zusammen mit sieben weiteren Ärzten in Sinsheim zwei Praxen betreibt. "Wir haben gute Hinweise darauf, dass Corona eben keine Kinderkrankheit ist. Ganz im Gegensatz zu dem, was anfangs kommuniziert wurde", versichert der 50-Jährige.

Fehr kritisiert hingegen, man habe "eine ganze Generation in Geiselhaft eines vermuteten und inzwischen ja weitgehend widerlegten infektiologischen Zusammenhangs genommen", weil davon ausgegangen worden sei, Kinder seien Superverbreiter und "Killer ihrer Großeltern." Er kritisiert die Marschrichtung, wie sie mit dem Lockdown eingeschlagen wurde, Kinder von "aller gesellschaftlichen Teilhabe zu isolieren". Dass dies "im Handumdrehen und ohne wissenschaftliche Prüfung" so stattgefunden habe, habe ihn sowie die Eltern sehr erschreckt. Die aktuellen Studien zeigten jedoch, dass die Erkrankungszahlen im Kindesalter die niedrigsten aller Altersgruppen seien und dass die meisten Kinder von ihren Eltern angesteckt würden – nicht umgekehrt. In seiner Praxis behandle er rund 4000 junge Patienten im Vierteljahr, berichtet Fehr. Viele Corona-Abstriche würden vorgenommen: "Kein einziger war bisher positiv."

Der Kinderarzt berichtet vielmehr von einer grassierenden Verunsicherung: "Es besteht eine große Angst aufseiten der Eltern – und auch aufseiten der Kinder, denn diese sind ja Spiegel ihrer Eltern." Diese Verunsicherung gehe an den Kleinsten der Gesellschaft nicht spurlos vorbei. Untypische Verhaltensweisen stelle er inzwischen beim Nachwuchs fest. Sie wirkten teilnahmslos, traurig, hätten weniger Appetit und keine Lust zu spielen: Depressive Verstimmungen seien auch bei Kindern mehr und mehr feststellbar.

Fehr spricht von "Anpassungsstörungen" bereits im Kleinkindalter: "In Bezug auf seinen Gefühlszustand reagiert das Kind demnach altersunangemessen, weil es große Schwierigkeiten hat, sich an diesen Zustand anzupassen." Ein solches Bild habe er zwar auch vor Corona bei einigen seiner jungen Patienten gesehen, jedoch lediglich, wenn eine dramatische Vernachlässigung vorgelegen habe oder wenn die Eltern unter einer massiven psychischen Erkrankung litten. "Die Kinder reagieren auf die Niedergeschlagenheit der Eltern. Wir sehen das jetzt vereinzelt, dennoch ist es für uns alarmierend." Zudem sei die Marschrichtung, Kinder für "Superinfizierer" zu halten, auf Kosten deren Gefühlslage gegangen, "denn wir haben ihnen vermittelt, sie seien wahnsinnig gefährlich".

In seiner Praxis habe er häufig auch Kontakt zu Kindern, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen und auf soziale Transferleistungen angewiesen sind. "Da hat sich nun eine dramatische Schere aufgetan", berichtet Fehr, der von einer Gruppe Familien spricht, die "völlig abgetaucht" sei. Das stützende Netz – wie Schulförderung, Familien- oder Erziehungshilfen von Trägern wie etwa dem Bürgerkreis – das man in der Praxis organisiert habe, sei von heute auf morgen eingestellt worden: Besuche vom Jugendamt, Ergo-, Logo- oder Physiotherapie seien allesamt weggebrochen. Das habe bei den besonders gefährdeten Familien oft dazu geführt, dass diese in einen Zustand sozialer Verwahrlosung abgetaucht seien. Er wisse beispielsweise von übergewichtigen Kindern, denen man vor Corona mit Bewegungsangeboten half, und die nun mit Beginn des Lockdowns das Haus nicht mehr verlassen hätten. Fehr spricht nun von einer "Epidemie der Fettleibigkeit." Er kritisiert den "kompletten Ausschluss einer Generation von der Teilhabe und das komplette Einstellen von Hilfen".

Fehr vermutet, dass sich die Folgen dieses Handelns erst in Monaten oder gar Jahren zeigen: "Einige der Familien sind jetzt wieder aufgetaucht, weil das soziale Netz langsam wieder in Aktion kommt. Aber manche haben wir bis heute nicht wiedergesehen." Der Kinderarzt befürchtet, in manchen dieser Familien könne durch den plötzlichen Entzug notwendiger, existenzieller Förderung möglicherweise eine Kindeswohlgefährdung vorliegen. In seiner Praxis habe man versucht, mit Hilfe von Videosprechstunden diese Folgen abzumildern. Dies habe jedoch nur in einigen Fällen geklappt.

Die Covid-19-Impfung hält er für dringend notwendig. "Ich hoffe, es wird nicht sein wie bei HIV, wo wir seit 25 Jahren nach einem Impfstoff suchen." Dass eine zweite Welle kommen wird, daran hat der Kinderarzt keinen Zweifel: "Aber ich wünsche mir, dass wir einen Lockdown beim zweiten Mal vermeiden können." Er will vielmehr auf Abstandsregelung, Hygienemaßnahmen und Schutzmasken setzen, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren. "Wir sollten diese Schutzmaßnahmen bei den Personen anwenden, die tatsächlich das Virus verteilen. Und das sind nicht die Krippen- und Kita-Kinder, sondern die Leute, die zum Skiurlaub nach Ischgl fahren," meint Fehr.