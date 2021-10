Von Friedemann Orths

Waibstadt-Daisbach. Manchmal gibt’s Stress, manchmal beschweren sich die Nachbarn, trotzdem geht es im Kinder- und Jugendhaus Daisbach familiär zu. In der Einrichtung leben Kinder und Jugendliche, die zuhause nicht mehr wohnen können, oder die gar kein Zuhause mehr haben. In der Daisbachtalstraße kümmern sich Christine Weber und ihr Team um bis zu zehn Kinder, alle mit ihren eigenen Problemen, Sorgen und Wünschen – so wie es sie in jeder Familie gibt.

Das große Haus ist modern eingerichtet, an den Wänden hängen Bilder, von denen Betreuerinnen und Bewohner lächeln. Im Besprechungszimmer dampft eine Kanne Kaffee, süße Stückchen liegen bereit. Besonders stolz sind Weber, Yvonne Hofmann, Stefanie Ziffus, Melissa Karrer, Julia Hollerbach, Luzie Schneider und Alexander Nobest auf eine Sache: "Wir sind ein sehr beständiges Team", sagt Weber. Drei der Erzieherinnen arbeiten schon seit mehr als zehn Jahren in der Einrichtung; Hofmann sogar seit 15. Viele sind seit ihrer Ausbildung in dem Haus, kennen gar keinen anderen Arbeitgeber als den früheren Leiter Uwe Brodtmann beziehungsweise seine Nachfolgerin Weber.

"Ich war gerade mal zwei Jahre älter als das älteste Kind", erinnert sich Hofmann an ihren ersten Arbeitstag, bei dem sie gleich "eine handfeste Schlägerei" miterlebte. Da wollte sie nur ihre Ausbildung durchziehen und danach etwas ganz anderes arbeiten, sagt sie und lacht. Aber dann gefiel ihr der Job doch so gut, dass sie sich gar nichts anderes mehr vorstellen konnte. Das liegt laut Hofmann daran, dass sie "total der Familienmensch" ist. Sie sei geborgen aufgewachsen. "Und viele Kinder haben dieses Glück nicht."

Geborgenheit: Das versuchen die Jugend- und Heimerzieher und Sozialpädagoginnen den acht- bis 17-jährigen Mädchen und Jungen zu geben. Mal klappt das ganz gut, mal weniger. Wie viele der Jugendlichen "es schaffen", darauf können sich die Pädagogen gar nicht so genau festlegen. Ein großer Erfolg ist natürlich, wenn ein Jugendlicher einen Schulabschluss macht. Bei anderen Kindern könne man froh sein, dass sie nach ein paar Wochen in der Einrichtung wieder regelmäßig in die Schule gehen und nicht mehr schwänzen. Besonders freut man sich als Erzieherin, wenn sich ehemalige Schützlinge melden und eine eigene Familie gegründet haben, erklärt Ziffus. Schön ist es auch immer, wenn ein Kind wieder zurück in die eigene Familie kann.

Kommt ein Kind oder Jugendlicher in die Einrichtung, dann gibt es zuhause Probleme. Das liegt meistens an den Eltern, die vielleicht alkohol- oder drogenabhängig, oder aber auch depressiv sind und es einfach nicht mehr schaffen, sich um ihr Kind zu kümmern. Dann sind die Pädagogen gefragt. Am wichtigsten hierbei, sagt Weber, ist Struktur. Da kann es schon helfen, wenn es regelmäßige Essenszeiten und einen Putz- und Waschtag gibt, oder dem Kind bei den Hausaufgaben geholfen wird – oder man es einfach mal in den Arm nimmt und eine Schulter zum Ausheulen bietet. Oft haben die Betreuer ebenso viel Arbeit mit den Eltern wie mit deren Kind, sagt Nobest.

Viele Kinder leiden laut Ziffus immer häufiger an psychischen Problemen, bedingt durch Stress, Überforderung oder häusliche Gewalt. Dann entwickelt sich eine Perspektivlosigkeit. Während Corona hatte das Kinder- und Jugendhaus auch mehr Anfragen vom Jugendamt, das die Bewohner an die Einrichtungen vermittelt. Das könne aber auch daran liegen, dass die Jugendämter sensibler geworden seien, da häusliche Gewalt während der Pandemie ohnehin schon zugenommen hat. Da sei man lieber auf Nummer sicher gegangen und habe ein Kind mal eher für ein paar Tage ans Jugendhaus übergeben.

Die Pandemie war auch für die Betreuer und Bewohner der Einrichtung eine schwere Zeit: Normalerweise erledigt ein Erzieher die Büroarbeiten, während alle Bewohner in der Schule sind. Das ging dann nicht mehr, als alle zuhause bleiben mussten. So mussten zwei Erzieher arbeiten, was die Dienstpläne durcheinander brachte. Als es während des Lockdowns alle nicht mehr im Haus aushielten, sind drei Erzieherinnen mit ein paar Kindern raus aufs Feld gegangen, dass sich die Kinder mal ein bisschen austoben konnten. Plötzlich kamen von vorne und hinten zwei Streifenwagen. Sieben Anrufer hatten das Grüppchen der Polizei gemeldet, da man damals nur zu zweit raus durfte. Von da an hat man vor Spaziergängen lieber gleich bei der Polizei Bescheid gegeben, erzählen die Erzieher.

Schicksale oder Probleme nimmt man bei einem solchen Job auch mal mit nach Hause. Jeder geht auf andere Art damit um. "Ich versuche, im Auto zu reflektieren und Daisbach hinter mir zu lassen", erzählt beispielsweise Hofmann. "Ich baller mir das mit der Musik raus", erwidert Nobest, und Ziffus pflichtet ihm lachend bei. Bei allen ist es aber auch ein gutes privates Umfeld, außerdem gibt es eine Supervision von außerhalb, und die Mitarbeiter reden regelmäßig. "Dafür ist man ja in einem sozialen Beruf", fasst Karrer zusammen.

Dass soziale Berufe nicht die Wertschätzung bekommen, die sie verdienen, kennen die Pädagogen auch. Auch die Bezahlung könnte ihrer Ansicht nach besser sein. "Wegen dem Geld darf man diesen Job nicht machen", sagt Ziffus. Heimleiterin Weber gibt unumwunden zu, dass sie gerne mehr bezahlen würde, aber dafür fehlt dem Bund wohl das Geld. Man arbeite auch manchmal "an der Grenze". Außerdem hat ihnen die Wertschätzung während der Pandemie gefehlt: Da wurden Pflegekräfte und Supermarktkassierer gelobt, aber an die Erzieher habe kaum jemand gedacht. "Da wird von Systemrelevanz geredet, aber Jugendarbeit wurde vergessen", sagt Ziffus.

Das Jugendhaus gibt es seit 1982. Früher, wissen Weber und Hofmann, wurden bei jeder Kleinigkeit, die in Daisbach passierte, gleich die Bewohner der Einrichtung verdächtigt. Das hat sich mittlerweile aber geändert, auch, weil Weber jedem klarmachen möchte: "Es ist eben nicht das Heim der Schwerverbrecher." Es gehe auch darum, den Kindern Wertschätzung entgegenzubringen. Eben wie in einer Familie.