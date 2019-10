Von Julian Eichstädter

Sinsheim. "Keiner will den frei gewordenen Vorstandsposten übernehmen, also muss der Verein aufgelöst werden", bedauert Elfriede Rothermel, aktuell noch Vorsitzende des Odenwaldklubs Sinsheim. Sie hört unter anderem aus Altersgründen auf. Auch wenn viele Mitglieder immer noch Lust am Wandern verspüren, ist der Beschluss offiziell und tritt zum Jahresende in Kraft.

Über die Auflösung haben die 69 Vereinsmitglieder in einer außerordentlichen Versammlung entschieden. 52, das sind circa 77 Prozent, waren der Meinung, ihr Verein könne unter diesen Umständen nicht mehr weitergeführt werden. "Das ist sehr schade, weil wir doch alle Freude am Wandern haben, wodurch sich in den letzten Jahren ein Gemeinschaftsgefühl unter uns entwickelt hat und auch Freundschaften entstanden sind", findet Rothermel. Trotzdem will sie ihrer Leidenschaft nach wie vor nachgehen und plant, sich nach der Auflösung weiterhin mit einigen Wanderlustigen zu treffen und durch den Kraichgau zu laufen.

Den Odenwaldklub Sinsheim gibt es seit 1981. Er besteht überwiegend aus Frauen im Rentenalter. Einer der Mitbegründer war Rudolf Braun. Ihm hat der Verein seinen Namen, Rudolf Braun Odenwaldklub Sinsheim, zu verdanken. Er war selbst viele Jahre Vorstand und später Mitglied, bevor er den Verein aufgrund seines hohen Alters verließ.

In einem Gespräch mit der RNZ erzählt Rothermel, die seit 2011 im Verein ist, von den vielen Wanderungen. Diese plante sie gemeinsam mit den Mitgliedern. Sie fanden unabhängig vom Wetter statt und konnten mit entsprechender Ausrüstung bewältigt werden. So organisierten sie Ausflüge in die Pfalz, ins Elsass oder auch rund um Sinsheim. Allen habe das immer viel Spaß gemacht, berichtet sie. Dabei sei vor allem das Wir-Gefühl im Vordergrund gestanden. Dass die Mitglieder danach stets gemeinsam eingekehrt sind, habe den Zusammenhalt noch einmal verstärkt.

Besonders beliebte Ziele waren beispielsweise die Pfalz oder der Philosophenweg in Heidelberg. Über ihre Erlebnisse berichten sie regelmäßig in ihrer Zeitschrift "Odenwaldklub Wandermagazin - Die Dorflinde". Sie entsteht in Zusammenarbeit mit den anderen Odenwaldklubs wie zum Beispiel Neckarbischofsheim oder Bad Rappenau.

Wenn es nach der Vorsitzenden, die diesen Posten seit drei Jahren inne hat, ginge, könnte der Verein noch lange fortgeführt werden. Die Liebe zum Wandern sei nicht nur bei ihr groß. Doch ohne einen neuen Vorstand funktioniere es nicht. Gewandert wird jedoch weiterhin - auch ohne den Odenwaldklub.