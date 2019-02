Von Christiane Barth

Angelbachtal. "Wahrhaftig glücklich, das bin ich erst jetzt": Das Bekenntnis von Vanessa Weil verblüfft deshalb, weil sie Krebs hat und die Prognose alles andere als ermutigend ist: Der Dottersackkrebs hat inzwischen vom Bereich der Nebenniere Metastasen in ihr Bauchfell gestreut. Die Ärzte schätzten die Chance der 39-Jährigen, den Krebs zu besiegen, auf weniger als ein Prozent. Unheilbar erkrankt zu sein - damit wird sie inzwischen mit ihrer zupackenden Art fertig: Sie krempelt die Ärmel hoch und startet - neben ihrer Vielzahl strapazierender Behandlungen - Kampagnen, die diesem gespenstigen Phantom Krebs ein ganz neues Gesicht geben sollen.

Heute, drei Chemotherapien, vier Operationen weiter und eine Immuntherapie weiter, hat Vanessa Weil ihr Leben völlig umgekrempelt, hat ihren Arbeitsplatz bei MLP gekündigt, ihre einstige Wohnung in Ladenburg und ihren Mann verlassen. Umso erstaunlicher daher ihre Anmerkung: "Ich erlebe jetzt die schönste Zeit meines Lebens." Ihr Kalenderprojekt ist nur eine von vielen Anstrengungen, die sie seit ihrer Krebsdiagnose unternommen hat, um das Stigma des leidenden Krebskranken aus der Gesellschaft zu verbannen und zu zeigen, dass Betroffene mehr sind als die Spur der Verwüstung, die der Krebs in ihnen hinterlässt.

Jetzt präsentiert Vanessa Weil den druckfrischen Kalender 2018, der vom Angelbachtaler Werbestudio Mack technisch umgesetzt, gelayoutet und fertig gemacht wurde für den Druck. Geschäftsführer Ralf Mack ist einer der Fotografen, die mit ihren Bildern ebenso verblüffen wie ihr Model: Krebskrank und schön - das geht zusammen. Das Angelbachtaler Werbestudio kümmert sich außerdem um das Marketing des Projekts.

Die Erlöse des Kalenders gehen an das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg und sollen zur Finanzierung eines neuartigen Lotsenprogramms verwendet werden, das jetzt in den Startlöchern steht: Demnach soll jeder neue Krebspatient am NCT einen Lotsen an die Hand bekommen, der ihm den Wust an Abteilungen und Abläufen im Gebäude erklärt und ihm vor allem die Angst nimmt vor dem, was nach der Diagnose folgt. Konfrontiert mit der oft tödlichen Krankheit, aber auch mit der medizinischen Maschinerie, soll der Betroffene nicht alleine gelassen werden, sondern mit einem Menschen an seiner Seite Halt und Orientierung finden.

450 von 1000 Kalendern wurden bereits verkauft. Die Versandaktion startet Ende Oktober. Am 26. Oktober werden die Bilder - derzeit noch bei einer Wanderausstellung - bei einer Gala in "Majers Weinscheuer" Schriesheim versteigert. Vanessa Weil hat mit ihrer Initiative bereits viele Menschen erreicht. Auch nächstes Jahr möchte sie wieder einen Kalander herausbringen mit weiteren Krebspatienten, die als Models dem Krebs ein neues Gesicht geben. Die Aussicht, dass ihr dies gelingt, ist durchaus gut.

Die jüngsten Untersuchungen nach einer innovativen Autoimmuntherapie und einem besonderen Chemotherapieverfahren, die das Tumorwachstum etwas eingedämmt haben, geben ihren Bemühungen, das Image des Krebspatienten zu sanieren, durchaus Vorschub. Das Bild eines von Leid und Tod Gezeichneten soll sich wandeln und einen Menschen offenbaren, der zwar eine harte Zeit durchmacht, in dem aber trotz all dem die Hoffnung glimmt, Freude und Liebe Platz haben und der trotz Glatze wunderschön sein kann.