Von Rainer Ohlheiser

Ittlingen. Celine Freitag vom TSV Ittlingen wurde bei der DFB-Aktion "Fußballhelden - Aktion junges Ehrenamt" zur Kreissiegerin 2017 gekürt. Der Preis wurde ihr beim Fußball-Kreistag in Eschelbronn verliehen. Wie sie zur "Fußballheldin" wurde und was ihre Ziele sind, darüber äußerte sie sich in der RNZ.

Frau Freitag, beschreiben Sie doch mal in kurzen Worten, wie Sie zur Kreissiegerin bei der DFB-Aktion geworden sind?

Ich wurde vom TSV Ittlingen als Fußballheldin im Kreis Sinsheim vorgeschlagen. Kurz vor Weihnachten habe ich dann einen Brief erhalten, dass ich aufgrund meines außerordentlichen Engagements in der Jugendabteilung als Siegerin des DFB Ehrenamtsförderpreises "Fußballhelden - Aktion junges Ehrenamt" ausgewählt worden bin und somit im Mai 2018 mit 200 anderen Fußballhelden aus ganz Deutschland zu einer Bildungsreise nach Santa Susanna in Spanien reisen durfte.

Ihr neuestes Projekt ist eine Werbeaktion im Kindergarten. Wie schreitet das Projekt voran?

Die WM hat auch bei den Kindern im Kindergarten großen Anklang gefunden, sodass wir dort verschiedene Aktivitäten unternommen haben. Beim Sommerfest habe ich dann verschiedene Stationen zum Thema Fußball vorbereitet, um den Kindern den Sport näher zu bringen und vielleicht Freude daran zu erwecken.

Wie ist die Fußball-Bildungsreise des DFB nach Barcelona abgelaufen?

Vom 6. bis 12. Mai 2018 ging es für mich und über 200 andere Fußballhelden aus ganz Deutschland nach Santa Susanna in Spanien. Nach einer ziemlich langen Busfahrt und dem ersten Kennenlernen der anderen Fußballhelden begann die Reise gleich mit einem Highlight, es gab für jeden von uns einen Rucksack mit einer neuen Trainingsausrüstung.

So viel haben wir dort erlebt: Fotoshooting, Theorie- und Praxiseinheiten, optionale Angebote, Gäste wie Peter Frymuth, Thomas Nörrenberg, Markus Hirte, Lutz Wagner und Marcel Loosveld, Barcelona, Camp Nou, Futsal, katalanisches Essen, Flamenco-Show, und und und. Es war eine intensive Woche voller Highlights, und auf jeden Fall werde ich die Ideen und Anreize der Praxis- und Theorieeinheiten in der Vereinsarbeit mit einbringen.

Vor allem aber der Austausch mit den anderen Fußballhelden aus ganz Deutschland hat mich sehr geprägt, wovon ich viel mitnehmen konnte. Diese Reise werde ich mit Sicherheit noch eine ganze Weile in Erinnerung behalten.

Wie wird man als junge Frau im Alter von 20 Jahren Bambini-Trainerin?

Da ich selbst schon lange Fußball spiele, zu Kindern einen guten Draht habe und außerdem eine Ausbildung als Erzieherin mache, wurde ich vom Jugendleiter des TSV Ittlingen angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die Bambini zu trainieren. Mittlerweile betreue ich die Bambini schon das dritte Jahr, und es bereitet mir unglaublich viel Freude.

Wie ist Ihre eigene fußballerische Karriere bisher verlaufen?

Ich habe mit neun Jahren bei den Jungs beim TSV Ittlingen angefangen, Fußball zu spielen. Erst als man als Mädchen nicht mehr bei den Jungs mitspielen durfte, bin ich zum TSV Phönix Steinsfurt gewechselt - und nun spiele ich seit Juni 2018 bei der Frauenmannschaft der SGM Fürfeld/Bonfeld.

Gibt es irgendwelche fußballerischen Ziele, die Sie anstreben?

Mein Verein ist mir sehr wichtig, denn immerhin bilde ich mit den Bambini den Grundstein für die ganze Jugend. Daher ist auch mein Ziel, dass ich viele Kinder dazu animieren kann, Fußball zu spielen und ihren Spaß und Freude an Bewegung erhalten, sodass sie die ganze Jugendzeit dabei bleiben. Außerdem hoffe ich natürlich auf eine erfolgreiche Runde mit meiner Frauenmannschaft in Fürfeld/Bonfeld.

Gibt es Unterschiede in der Herangehensweise beim Training mit Mädchen und Jungen?

Die Mädchen und Jungen sind in diesem Alter noch relativ ähnlich, sodass man das Training noch mit gleichen Maßstäben anlegen kann. Erst wenn die Kinder in die Pubertät kommen, spürt man deutliche Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen - und man sollte Unterschiede in der Herangehensweise beim Training vornehmen.

Was sind Ihrer Meinung nach die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Frauen- und Männerfußball?

Der große Unterschied zwischen dem Frauen- und Herrenfußball ist das Tempo, die Intensität, Dynamik und Physis.

Was waren aus Ihrer Sicht die wesentlichen Aspekte für das Scheitern der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland?

Meiner Meinung nach wurde die Sache mit Özil und Gündogan völlig übertrieben und zu lange ausgeführt, sodass der Fokus auf das Turnier verloren ging. Die Spieler waren im Kollektiv nicht motiviert und engagiert, es gab lediglich gute Einzelleistungen. Außerdem gab es für mich keinen richtigen Leader wie damals Podolski oder Schweinsteiger, die für den nötigen Ausgleich innerhalb der Mannschaft gesorgt haben.