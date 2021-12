Ittlingen. (guz) Die seit Anfang Oktober bestehende Vollsperrung der Landesstraße L592 zwischen Ittlingen und Reihen ist für viele ein Ärgernis. Nun aber zeichnet sich zumindest vorübergehend eine Besserung ab: Wie der Eppinger CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Michael Preusch mitteilte, soll die Strecke laut der Deutschen Bahn AG in der kommenden Woche zunächst wieder für den Verkehr freigegeben werden. Wann genau und für wie lange das sein wird, steht allerdings noch nicht fest.

Da die neue, im betroffenen Abschnitt um einige Meter verlegte Straße zwar inzwischen asphaltiert werden konnte, aber noch nicht komplett fertig ist, ist irgendwann im kommenden Frühjahr eine weitere Vollsperrung nötig, um die noch ausstehenden Arbeiten am Bankett erledigen zu können. Bereits kurz nach Beginn der Baumaßnahme hatte sich Preusch an das Verkehrsministerium Baden-Württemberg gewandt und sich dafür eingesetzt, die Vollsperrung so schnell wie möglich wieder aufzuheben. "Insbesondere für die anliegenden Gewerbetreibenden in Ittlingen ist die Vollsperrung ein Desaster", beklagte er am Montag in seiner Mitteilung die aktuelle Situation: "Signifikante Umsatzrückgänge für die Unternehmerinnen und Unternehmer können wir so nicht hinnehmen."

Auch Ittlingens Bürgermeister Kai Kohlenberger sieht die Einschränkungen der anliegenden Gewerbetreibenden und der betroffenen Bürgerschaft kritisch und hofft auf ein baldiges Ende der Vollsperrung, die er gegenüber der RNZ als "notwendiges Übel" bezeichnete, um die seit Jahren geforderten Schranken samt größerer Aufstellfläche beim Bahnübergang "Friedensherrberge" herstellen zu können.

Auf Anfrage des Verkehrsministeriums hatte die Bahn die geplante provisorische Freigabe nun mit einer Optimierung des Bauablaufs begründet. Es werde jedoch einen weiteren Bautermin im kommenden Jahr geben. Für Preusch ist dies nicht nachvollziehbar – er hat deshalb die Bahn AG um Stellungnahme und, der Mitteilung zufolge, auch um Einsicht in die Planungsunterlagen gebeten.

"Die Pandemie hat insbesondere unsere lokalen Unternehmen so massiv belastet, dass ein erneuter Einbruch in der derzeitigen Erholungsphase ein existenzielles Risiko mit sich bringt. Die Notwendigkeit der Baumaßnahme ist unstrittig, wohl aber die Notwendigkeit der Vollsperrung", urteilt Preusch und betonte, weiter gegen die Vollsperrung vorzugehen. Diesbezüglich stehe er mit Bürgermeister Kohlenberger im regen Austausch, was dieser auf Nachfrage auch bestätigte.