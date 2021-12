Ittlingen. (jubu) Bei einem Gebäudebrand wurde am Freitagmittag in Ittlingen ein Wohnhaus zerstört. Gegen 11.45 Uhr wurde den Einsatzkräften laut Polizei ein Brand in einem Wohngebäude in der Muldenstraße gemeldet. Umgehend rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus. Bereits auf der Anfahrt zeigte eine große Rauchsäule den Weg zum Brandort.

Aus bislang unbekannter Ursache war der Dachstuhl eines freistehenden Gebäudes in Brand geraten. Eine Bewohnerin des Hauses konnte dieses noch selbständig verlassen. Sie wurde leicht verletzt.

Weitere Personen befanden sich nicht im Haus. Der entstandene Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Update: Freitag, 10. Dezember 2021, 13.30 Uhr