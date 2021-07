Von Angela Portner

Ittlingen. Hundekot und Müll auf öffentlichen Wegen und Plätzen sind ein Ärgernis für alle. Mehrmals kam das Thema bereits in den Sitzungen des Ittlinger Gemeinderats zur Sprache, doch Veröffentlichungen im Amtsblatt haben ebenso wenig geholfen wie persönliche Ermahnungen und Verbotsschilder. Manche Bürger scheinen auf diesem Ohr taub und auf diesem Auge einfach blind zu sein. Deswegen hat das Gremium nun beschlossen, das Thema in der Neufassung der örtlichen Polizeiverordnung zu regeln. "Es gehen immer mehr Beschwerden im Rathaus ein", begründete Bürgermeister Kai Kohlenberger den Schritt. Dazu kommt die Empfehlung des Innenministeriums des Landes, einige Änderungen im neuen Polizeigesetz zu verankern.

Gemeinderat Karlfred Ebert findet es schade, dass man so etwas überhaupt verbieten muss: "Jetzt müssen alle anderen auch darunter leiden", bedauerte er. Doch wie kann man das Problem lösen? Die, die den Dreck hinterlassen, wird eine Polizeiverordnung wohl genauso wenig interessieren wie der Hinweis auf den Verbotsschildern, die am Eingang zum Dammweg stehen. Auf diesen ist ein durchgestrichener Hund in der Mitte des roten Kreises zu sehen. Hunde dürfen dort also nicht ausgeführt werden.

Von Lärmbelästigung über umwelt-schädliches Verhalten, unerlaubtes Plakatieren, Bemalen und Beschmieren von Straßen und Gebäuden bis hin zum Anbringen von Hausnummern ist in der Polizeiverordnung alles geregelt, was das Gemeinwohl gefährden könnte.

Einiges ist nun hinzugekommen, und vieles von dem, was ohnehin bereits verankert war, ist jetzt detaillierter geregelt. Dazu gehört vermeidbarer Lärm durch Fahrzeuge, also etwa das unnötige Laufenlassen von Motoren oder unnötiges Gasgeben, sowie die Reinigung der Fahrzeuge im öffentlichen Raum. Auch ein Fütterungsverbot für Tauben, Wasservögel, Nutrias und Bisamratten wurde in die Polizeiverordnung aufgenommen. Amtlich geregelt sind jetzt zudem Maßnahmen zur Rattenbekämpfung beziehungsweise zur Duldung dieser Maßnahmen.

Beim Lesen wird klar, dass es sich dabei keinesfalls um ein Problem handelt, mit dem jeder so umgehen kann, wie es ihm gerade passt: Ratten sind Krankheitsüberträger, und ihre Anwesenheit muss umgehend der Ortspolizeibehörde angezeigt werden.

Zurück zum Müll: Den soll bitte jeder selbst entsorgen. Am besten zu Hause oder in den überall im Ort aufgestellten Abfallbehältern. Alles andere wird als Belästigung der Allgemeinheit gewertet und entsprechend sanktioniert, genauso wie das Nächtigen in Grün- und Erholungsanlagen sowie das Verrichten der Notdurft, also das "Wildpinkeln". Hunde müssen an die Leine, und das, was sie beim Gassigehen hinterlassen, sollen ihre Halter natürlich auch wieder mitnehmen. Auf Kinderspielplätzen, Liegewiesen und auf dem Dammweg haben Tiere, mit Ausnahme von Blindenhunden, nichts zu suchen – auch dann nicht, wenn sie ihr Häufchen bereits irgendwo anders hingesetzt haben oder "brav ihr Toilettenbeutelchen im Maul tragen", wie Ebert es nannte.

Mit der Veröffentlichung im Gemeindeblatt ist die neue Polizeiverordnung in Kraft getreten. Das ist das eine. Das andere aber ist die Kontrolle. Mehrmals wöchentlich sehen die Ordnungshüter aus Eppingen nach dem Rechten, aber das reicht nicht. Eigenes Personal einzustellen wäre zwar hilfreich, aber Bürgermeister Kohlenberger weiß: "So ein Vollzugsdienst finanziert sich leider nicht von selbst." Die örtlichen Bauhofmitarbeiter drehen immer häufiger ihre Runden, sammeln täglich "gewissenhaft" den Müll von Straßen und Plätzen, leeren Abfalleimer und "Dog-Stations". Zwar machen Beschwerden im Rathaus das Problem deutlich. Besser aber wäre es, das hatte Kohlenberger schon vor Wochen gesagt, als er das Thema im Gemeinderat zu ersten Mal anriss, wenn Bürger die jeweiligen Verursacher gleich auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen.