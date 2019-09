Ittlingen. (rnz) Kurzfristig haben die Mitglieder des Ittlinger Anglervereins den nächsten Elsenz-Bereich unterhalb der Brücke am Rathaus in Angriff genommen. Bereits im vergangenen Jahr war der stark verschmutzte Bereich von den Anglern mehrfach gründlich gereinigt worden. Dabei kamen in einem Abschnitt von rund 50 Metern Länge rund sechs Kubikmeter Müll zusammen. Bevor die jetzigen Arbeiten beginnen konnten, wurde der Abschnitt dennoch nochmals von Unrat befreit, der in der letzten Zeit den Weg in die Elsenz gefunden hat.

Logistisch stellte der Bereich unterhalb der Rathausbrücke bis zum Einlauf des Nebenbaches beim Tennisclub eine große Herausforderung dar, da es keine Möglichkeit gibt, mit einem Bagger an den Arbeitsbereich zu gelangen. Die rettende Idee war die Zuhilfenahme eines großen Krans, der den Bagger von der Brücke zum Arbeitsbereich hievte. Der Bagger musste zuvor für den Einsatz in der Elsenz gereinigt werden, damit keine Gefahr für das Gewässer besteht. Während der Umsetzung wurde die Hauptstraße halbseitig gesperrt, damit Radlader, Anhänger und Lastwagen dafür sorgen konnten, dass jederzeit genug Material für die Renaturierung bereitstand.

Beginnend mit den ersten Störsteinen im unteren Bereich arbeitete sich das Team aus Mitarbeitern von Gartenbau Lutz und Mitgliedern des Angelvereins zügig voran und so wurde noch am selben Abend Vollzug gemeldet. Insgesamt wurden in diesem Bereich rund 15 Tonnen Wasserbausteine in Form von Buhnen und Störsteinen sowie knapp 20 Tonnen Wandkies eingebaut. Wie bereits im ersten Abschnitt am Damm ist der Abschnitt unterhalb der Rathausbrücke verdolt und strukturarm, sodass mit der Maßnahme bessere Lebensbedingungen für die Bachbewohner geschaffen werden.

Bei der Begehung des Bereichs hinter dem Tennisclub flussabwärts mussten die Angler allerdings feststellen, dass dort noch sehr viel Unrat im Gewässer liegt, der nun vor einer Fortsetzung des Projekts in diesem Bereich erst entfernt werden muss. Deshalb wird als Nächstes ein Bereich oberhalb der ehemaligen Mühle Seitz noch in dieser Woche mit Störsteinen und Wandkies hergerichtet.

Damit wird dann laut Mitteilung des Vereins auch das Budget erschöpft sein, zumal die Aktivitäten am Gewässer wegen der beginnenden Laichzeit ohnehin am 30. September abgeschlossen sein müssen. Das Projekt soll dann im nächsten Jahr fortgesetzt und auch abgeschlossen werden.