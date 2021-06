Ittlingen. (apo) Schulsozialarbeit. "Brauchen wir das überhaupt?" fragte sich Bernd Schwab. In der jüngsten Gemeinderatssitzung galt es darüber für das kommende Schuljahr zu entscheiden.

Nadine Stark von der Diakonischen Jugendhilfe Heilbronn (DHJN) präsentierte dazu eine Bedarfsanalyse und erntete mehr als einmal betroffene Gesichter. Schwierige Familien- und/oder Wohnverhältnisse, Migrationshintergrund, psychische Belastung durch Trennung oder Armut der Eltern und nicht zuletzt die Auswirkungen der Corona-Pandemie belasten die Kinder und damit auch den Schulalltag. Viele Lehrer seien mit den Problemen ihrer Schützlinge überfordert.

Wenn sich die Gesellschaft verändert hat, dann kann das an der Schule nicht vorbeigehen. Bei Einzelgesprächen mit Lehrern, Elternvertretern und Verwaltungsangestellten hat Stark bedrückende Erkenntnisse gewonnen: Jedes fünfte Kind kommt heute problembelastet in den Unterricht der Grundschule. 23 Prozent haben einen Migrationshintergrund, fast doppelt so viele wie in Heilbronn. Kleinen Hänseleien und Streitereien folgen nicht selten Schlägereien: "Der Ton ist rauer geworden." Wer dahinter schaut, findet sich oft in einem erschreckend gut gefüllten Konfliktpool wieder. Häufig müssen Lehrer erst einmal trösten oder schlichten, bevor sie mit dem Unterricht beginnen können. Eine dazwischengeschaltete Vertrauensperson kann für alle Beteiligten entlastend sein: "Es ist besser, wenn die Schüler ihre Sorgen und Ängste dort platzieren."

Vor zehn Jahren ging es in Schulen nur darum, das Klassenziel zu erreichen. Heute bieten sie die Möglichkeit, einen "multiprofessionalen Blick" auf das Kind zu bekommen. Was spielt sich gerade in den Familien ab? Eltern müssen arbeiten, Kinder funktionieren. Lehrer berichten, dass manche krank zur Schule kämen, weil es keine anderen Betreuungsmöglichkeiten gibt. Andererseits werde es immer schwieriger, einen Ansprechpartner zu identifizieren. Stark weiß, dass es mehr und mehr darum geht, Eltern zur Erziehung zu befähigen: "Der niederschwellige Beratungsbedarf wird immer größer."

Ein Schulsozialarbeiter nimmt sich nicht nur der offensichtlichen Probleme an, sondern schaut auch nach den Ursachen und findet Hilfsangebote. Stark: "Ohne Vertrauen geht das nicht." Es gibt viele Problemstellungen: Von Lese-Rechtschreibschwäche, Dyskalkulie oder Lernschwäche bis hin zur Kindeswohlgefährdung. Dann müssen Lehrer- und Elterngespräche folgen, Sozialkompetenz und Prävention trainiert, Benachteiligung abgebaut werden. Der Schulsozialarbeiter ist Bindeglied zwischen allen an der Erziehung beteiligten. Er findet gemeinsam Lösungen, bindet örtliche Netzwerke wie das Familienzentrum ein und arbeitet bei Bedarfen eng mit der Kommune zusammen.

"Ich befürchte, es ist tatsächlich notwendig", sagte Schwab nach dem Vortrag. Auch Mareike Naumann-Hutzler befand die Einstellung eines Schulsozialarbeiters angesichts der anstehenden Ausweitung zur Ganztagesschule für sinnvoll. Die Frage von Simone Eglsäer nach Verfügbarkeit eines eigenen Raumes in der Schule wurde bejaht. Karlfred Ebert fragte nach Fördermöglichkeiten und erfuhr, dass die an den Stellenumfang geknüpft seien. Die Kosten für eine 50-Prozentstelle liegen bei 41.700 Euro, die Förderung von Land und Landkreis beträgt 15.850 Euro. Die verbleibenden 25.850 Euro müsste die Gemeinde tragen. Die Zustimmung der Gemeinderäte war einstimmig. "Das ist gut angelegtes Geld", sagte Bürgermeister Kai Kohlenberger.