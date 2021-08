Ittlingen. (rnz) Mit dem Bau einer weiteren Trichterbuhne mit Störsteinen, der Einbringung von Wandkies und der Absicherung der Ufer mit Steinschüttungen hat der Angelverein nun ein weiteres Projekt realisiert. Es soll für eine größere Artenvielfalt im Fluss sorgen und vielen Fischen und Vögeln eine neue Heimat bieten.

Der betreffende Elsenz-Abschnitt unterhalb des Fußballplatzes war zuvor stark verschmutzt und sehr flach gewesen; außerdem gab es dort viele Stellen, an denen sich bis zu 40 Zentimeter Schlamm gebildet hatte. Im Zuge der Maßnahmen wurde der Elsenz-Abschnitt zunächst gründlich gereinigt und vom Schlamm befreit. Anschließend wurde eine sogenannte "Inklinante Trichterbuhne" mit großen Steinen angelegt. Es handelt sich um eine trichterförmige Buhne, deren Enden schräg bachaufwärts in die Elsenz verlaufen. Durch die Kraft des durch die Verengung stark beschleunigten Wassers entsteht ein großer Gumpen, also ein tiefes Loch, in der Gewässermitte. So kann auch mehr Sauerstoff ins Gewässer kommen, und im Wandkies können die Fische laichen. Zudem bieten die "Verstecke" zwischen den eingebauten Steinen neue Habitate.

Der Gumpen, ein tiefes Wasserloch, bringt mehr Sauerstoff ins Wasser. Fotos: privat

Laut Verein werden erfahrungsgemäß die Wasservögel die ersten sein, die sich einfinden werden. So bietet der neu gestaltete Bereich nun sichere Ruheplätze für Enten, Gänse, Teich- und Blesshühner – und für Wasseramsel und Fischreiher neue Jagdmöglichkeiten. Vermutlich werden sich die Ringelnattern die neue Möglichkeit zum Sonnetanken auch nicht entgehen lassen.

Insgesamt wurden 100 Tonnen Material verbaut. Dennoch konnte das Projekt binnen eines Tages realisiert werden. Die Kosten beliefen sich im Bereich von lediglich 4000 Euro, was laut Verantwortlichen "bemerkenswert" ist. Viele Unterstützer haben dazu beigetragen, dass das Projekt trotz des geringen Budgets möglich gemacht werden konnte: Der Heimatverein stellte 3000 Euro Fördergeld, das für das Projekt verwendet werden konnte, zur Verfügung. Die Klaus Reimold GmbH lieferte Wandkies zu einem Vorzugspreis, und Philipp Lutz vom gleichnamigen Gartenbauunternehmen hat das Projekt in dieser Form mit seinen Mitarbeitern und Maschinen erst möglich gemacht. Zugunsten des Projekts hat er laut Angelverein außerdem auf eine kostendeckende Abrechnung seiner Dienste verzichtet.

Zahlreiche Unterstützer machten es möglich

"Ein großes Dankeschön gilt auch Reinhard Schirk, der uns den einfachen Zugang über sein Grundstück an die Elsenz und damit ein schnelles Arbeiten ermöglicht und das Projekt ebenfalls finanziell unterstützt hat", sagt der Verein, der sich auch bei den Mitgliedern bedankt, die sich für das Projekt Urlaub genommen haben oder sich im Vorfeld bei Planung, Materialbeschaffung und Organisation eingebracht haben.

Auch die Gemeinde Ittlingen habe eine "unkomplizierte und unbürokratische Umsetzung" möglich gemacht. Das Projekt sei ein hervorragendes Beispiel dafür, was – auch mit geringen finanziellen Mitteln – möglich sei, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht und viele Rädchen ineinander greifen, findet der Verein.