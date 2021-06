Ittlingen. (guz) Zu Wochenbeginn haben die Arbeiten am Bahnübergang "Friedensherrberge" begonnen, die für Nutzer von Bahn und Landesstraße 592 zunächst keine Einschränkungen mit sich bringen werden. Der bislang unbeschrankte Bahnübergang ist nun hingegen mehrere Monate lang gesperrt.

Da der zugehörige Wirtschaftsweg oft illegal als "Abkürzung" genutzt wird, vor allem aber, weil er ein wichtiger Verbindungs- und Transportweg für die Landwirtschaft ist, werden nun voraussichtlich mehr Fahrzeuge durch den Ort rollen – spätestens mit Beginn der Erntezeit werden darunter auch Traktor-Gespanne sein.

Vor allem für diese ist die Umbaumaßnahme gedacht, denn dabei wird nicht nur der unsichere Bahnübergang beschrankt, sondern auch die sogenannte Aufstellfläche für Gespanne auf regelkonforme 27 Meter verlängert, damit künftig kein Gespann mehr zwischen Übergang und Landesstraße "eingekeilt" ist und schlimmstenfalls auf die Gleise ragt.

Die Arbeiten werden laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn in zwei Bauphasen geteilt. Die nun begonnene Maßnahme wird voraussichtlich bis Ende Oktober dauern. In dieser Zeit werde die Signaltechnik auf den aktuellsten Stand der Technik gebracht und Schranken eingebaut; die Straße rechts und links des Übergangs wird verbreitert.

Bauphase 2 soll am 4. Oktober beginnen und bis März oder April 2022 abgeschlossen sein. In dieser Phase werden der restliche Bereich der Straße am Bahnübergang sowie die Landstraße auf einer Länge von 500 bis 600 Metern angepasst. Für diese Arbeiten wird die Landesstraße in diesem Abschnitt gesperrt werden müssen – für wie lange, steht noch nicht endgültig fest. "Unser Ziel ist es, die Vollsperrung der Landstraße auf ein Minimum zu reduzieren", teilte die Bahn mit.

Auch inwiefern der Zugverkehr von der Umbaumaßnahme betroffen sein wird, ist noch unklar. Vor Ort hieß es, dass ein Großteil der Arbeiten bei laufendem Bahnbetrieb erledigt werden kann. Für größere Eingriffe in den Gleiskörper und den Austausch der Gleise muss die Strecke allerdings doch phasenweise gesperrt werden. Dabei soll, so oft es geht, versucht werden, diese Arbeiten in die Nachtstunden zu legen, in denen keine Züge fahren. Ist die Strecke tagsüber blockiert, organisiert die Bahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen den Bahnhöfen in Ittlingen und Reihen.