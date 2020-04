Eine Glosse von Armin Guzy

Wo in Vor-Corona-Zeiten daumendicke Rauchware oder ein edler Wein das Gastgeschenk der Wahl waren, greife ich inzwischen lieber zu Klopapier. Vierlagig, sanft, blütenweiß. Und wenn ich mal so richtig Eindruck schinden will, bringe ich eine Rolle vom Bedruckten mit – von dem Besten, dem mit Blütenduft, eingeschlagen in Seidenpapier. Ja, früher wurde ich für meine Sammelleidenschaft belächelt. Jetzt lache ich! Nur eben leider alleine: Einladungen gibts ja nicht mehr.

Also protze ich jetzt halt mit zwei Rollen auf der Hutablage. Statt 250 PS und Vierfachauspuff, 250 Blatt – pro Rolle, wohlgemerkt! Manchmal lasse ich auch ganz keck einen Streifen aus dem offenen Fenster flattern. Im Schritttempo gleite ich dann an Neidern mit offenen Mündern vorbei. Oder an der Ampel, wenn ich ganz sanft und fast geräuschlos anfahre. Dann dreht sich jeder zu mir um. Garantiert!

Wer’s hat, der hat’s eben, und darf’s auch zeigen. Schon die alten Ägypter wussten schließlich, was selbst im Jenseits absolut unverzichtbar ist. Sonst hätten sie nicht ihre toten Könige darin eingewickelt. Und wer nichts hat, für den wird’s jetzt so richtig hart, oder besser: rau. Der selbstgemachte Mangel treibt ja bekanntlich gerade die seltsamsten Blüten, und längst sind die Rollen begehrte Diebstahl-Objekte. Also: Obacht bei schlanken Menschen, die mit auffällig dickem Bauch aus dem Laden eilen. Oder bei angeblich Schwangeren. Man weiß ja nie. Aber mit zwei Meter Abstand lässt’s sich’s halt leider nicht überprüfen. Ich fordere schon lange: Sicherheitsetiketten für jede Rolle! Apropos Blüten und Kriminelle: Geldfälscher sind jetzt klar im Vorteil. Was ohnehin nichts wert ist, war ja bekanntlich schon immer für’n A...

Längs halbiert, reicht’s länger

48 Rollen nenn’ ich aktuell mein Eigen, könnte also entspannt der Dinge harren. Aber neuerdings plagen mich diese Albträume. Mein Vorrat passt schließlich nicht in den Safe, nicht mal, nachdem ich das Gold rausgeräumt habe. Und was ist, wenn die Rollen nicht reichen? Oder auch noch die Familie was abhaben will? Dass ich nicht mehr eingeladen werde, ist, genau betrachtet, ja eigentlich sogar ein Glück. Wobei: So ein ausgedehnter Besuch einer fremden Toilette ... Der Gastgeber will ja schließlich auch nicht knausrig sein.

Inzwischen habe ich mich gründlichst über die weiche Materie informiert, und mein Entschluss steht: Sechs Blatt am Morgen und acht am Abend müssen ab sofort reichen. Rationieren kommt schließlich von Ratio, des Menschen geistiges Vermögen zur Schlussfolgerung – zu welcher auch immer. Laut www.blitzrechner.de/toilettenpapier reichen meine 48 Rollen dann etwa 380 Tage. Noch bin ich gedanklich von einer beidseitigen Benutzung weit entfernt, aber längs halbieren ließen sich die Streifen in einfacher Heimarbeit durchaus. Dann wären es 760 Tage. Oder vierteln und rollen. Frauen kennen das Gefühl möglicherweise schon von ihrem String-Tanga, für mich könnte diese Sparvariante aber eine ganz neue Erfahrung sein. Und ich könnte endlich auch wieder ruhig schlafen. Wenn da nur nicht dieser Durchfall-Traum wäre. Und der mit der Mottenplage: Weiß eigentlich irgendwer, ob dieses Viecher auch an Klopapier gehen? Morgen schweiße ich alles ein. Oder bietet jemand zufällig schon Toilettenpapier-Konserven an? Ich zahle jeden Preis!