Die Freiburger Influencerin Maren Vivien Haase liest in der Stadtbibliothek aus ihrem Roman "Fly into my soul". Foto: Mariah Müller

Sinsheim. (zg) Die Autorin und Influencerin Maren Vivien Haase kommt in die Stadtbibliothek und stellt ihren dritten und letzten Buchband der Reihe "Fly into my Soul" vor. Los geht’s am Mittwoch, 2. Februar, um 19.30 Uhr. Am Ende der Lesung können sich Leser ihre Bücher auch signieren lassen.

Die Freiburgerin Haase gehört zu den erfolgreichsten Buch-Influencerinnen im deutschsprachigen Raum: Mehr als 45.000 Abonnenten folgen ihr bei Instagram, fast 100.000 Follower lassen sich bei Youtube von ihren Literatur-, Film- und Serientipps inspirieren. 2021 war für die junge Autorin sicher eines der spannendsten Jahre ihres Lebens: Als im September ihr Debütroman, der erste Teil der "Move-District"-Reihe "Dance into my world" erschien, stieg dieser nicht nur direkt in die Spiegel-Bestsellerliste ein, sondern löste im Netz einen regelrechten Hype aus. Der kurz darauf im November veröffentlichte zweite Teil der Reihe knüpfte an diesen Sensationserfolg an. Nun ist mit "Fly into my soul" das Finale der Trilogie erschienen, und auch im dritten Band geht es um Liebe, Tanzen und New York City – humorvoll und mit Herz.

Mackenzie lebte für drei Jahre in Los Angeles, um ihre Karriere als Tanz-Influencerin voranzutreiben. Sie ist mittlerweile ein richtiger Social-Media-Star und bekommt viele Angebote für Kooperationen. Das führt sie zurück in ihre Heimat New York, wo sie den Videografen Brody kennenlernt. Er ist der Mitbewohner von Olivia, einer früheren Freundin Mackenzies, mit der sie sich zerstritten hat. Mackenzie findet ihn attraktiv, ist jedoch skeptisch, da Brody ja mit Olivia zusammenwohnt. Nach einiger Zeit kommen sich Brody und Mackenzie näher, und Mackenzie spricht sich sogar mit ihrer alten Clique aus. Sie realisiert, dass sie mit ihrer Influencer-Karriere einen falschen Weg eingeschlagen hat. Nun möchte sie sich wieder mehr dem Tanzen widmen. Damit ist ihr Management jedoch nicht einverstanden und verlangt, dass sie mit Social-Media-Star Chad eine falsche Beziehung eingeht. Das würde beiden mehr Reichweite und Geld verschaffen. Brody aber glaubt, Chad sei tatsächlich Mackenzies Freund. Er ist verletzt, wütend und zieht sich zurück. Gibt es für beide noch ein Happy End?

Karten gibt es bei der Stadtbücherei und den Buchhandlungen Doll sowie Bücherland für zehn Euro.