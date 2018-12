Ittlingen/Kirchardt/Eppingen/Bad Rappenau. (db/fsd) Einen Umweg mussten Verkehrsteilnehmer am gestrigen Dienstagabend in Kauf nehmen, die die Kreisstraße zwischen Ittlingen und Kirchardt passieren wollten. Aufgrund eines Gewitters mit Starkregen war die Verbindungsstraße zwischen den beiden Orten durch Erdabschwemmungen aus den Feldern mit Schlamm stark verschmutzt und musste von der Feuerwehr für etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Die Niederschläge waren so heftig, dass größere Mengen von Schlamm, die mit dem Regenwasser die abschüssige Straße, bis nach Ittlingen hinunter gespült wurden. An der Ittlinger Durchgangsstraße entlang der Bahnlinie staute sich das Wasser zeitweise bis zu 20 Zentimeter Höhe, da Wassereinläufe entlang der Reihener Straße die Regenmengen nicht mehr fassen konnten. Nachdem das Wasser gegen 18 Uhr abgelaufen war, blieben Schlammreste auf Fahrbahnen und Gehwegen. Angeschwemmtes Gehölz ragte aus den Wasserabläufen der Straßen. Hier konnte der Verkehr jedoch rollen. Insbesondere in der Kirchardter Straße bestand erhebliche Rutschgefahr, weshalb diese gesperrt werden musste. Die Feuerwehr Ittlingen war mit 16 Mann und vier Fahrzeugen den gesamten Abend im Einsatz, um die Straßen und Wege zu reinigen. Betroffen war nicht nur die Kirchardter Straße. Auch im Berwanger Weg und in der Hilsbacher Straße wurden die Ittlinger Floriansjünger zum Räumen von Schlamm und Geröll gerufen. Zu Kellerüberflutungen kam es nach Aussage von Kommandant Florian Hernik nicht.

Vollgelaufene Keller in Babstadt rief zeitgleich aber die Feuerwehr in Bad Rappenau auf den Plan. Plötzlicher einsetzender Niederschlag setzten hier die Bahngleise und sechs Keller im Ortskern unter Wasser. Anwohner verbrachten Stunden Gehwege und Hofeinfahrten zu reinigen. Die Wehr aus der Kurstadt war mit 44 Personen und sechs Wagen im Einsatz. "Aber nicht alle haben ausgepumpt", sagte Kommandant Felix Mann. "Es galt den Grundschutz sicherzustellen. Falls schnell reagiert werden musste." Für das Unwetter blieb es aus Sicht von Mann "vergleichsweise ruhig". Überraschend sei jedoch, wie schnell sich das Gewitter entwickelt habe. Ebenso sei verwunderlich, dass es sich auf den Ortsteil Babstadt konzentriert habe. "In den anderen Teilen war gar nichts", so Mann.

In Stadt und Landkreis Karlsruhe musste die Feuerwehr innerhalb von zwei Stunden zu 81 Einsätzen ausrücken. Volle Kanalisationen konnten die Wassermassen nicht mehr aufnehmen - die Straßen entwickelten sich zu Bächen.

Während andere Feuerwehren teilweise alle Hände voll zu tun hatten, blieb es in Eppingen ruhig. "Hier war nichts los", meinte Thomas Blösch, Kommandant in Eppingen. Einmal wurden die Einsatzkräfte nach Richen gerufen.Dort bedeckte Schlamm die Straße in Richtung Kirchardt. In dessen Ortsteilen Berwangen und Bockschaft machte indes Oberflächenwasser, das von den Feldern in die Ortschaften lief, einen Feuerwehreinsatz nötig.