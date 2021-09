Von Sabina Stoppel

Neidenstein. Es war ein kleiner Schritt für Sandra Rompf, aber ein großer Schritt für die Igel, als sie an einem Abend im September 2018 auf ihre Terrasse gehen wollte. Bevor sie überhaupt einen Fuß nach draußen setzen konnte, spürte sie schon die Stacheln. Und nein, es war keine Kastanie, sondern ein zusammengerollter Igel. Er war zu leicht, zu klein, und es war klar, dass er Hilfe brauchte. Mit ihm fing alles an. Seit diesem Augenblick hat Rompf einen Job rund um die Uhr – das private Leben verschmilzt immer mehr mit der Igelhilfe. "Man rutscht da irgendwie so rein", erklärt Rompf und lacht. Sie schätzt die Bindung zu den Wildtieren und das gegenseitige Vertrauen. Doch trotz allem bleibt ein Wildtier immer ein Wildtier.

Im ersten Winter kümmerte sich Rompf um zwölf Igel. Futter und Wurmkuren standen auf der Tagesordnung. Unterstützung bekam die Igelfreundin vom "Igel-Not-Netzwerk", mit dem sie immer noch eng zusammenarbeitet. Seit 2019 hat Rompf ein Mikroskop, mit dem sie den Kot der Tiere untersuchen kann. Für Notfälle sei dies besonders gut, erklärt sie. So könne man schneller und gezielter reagieren und die notwendige Behandlung einleiten. Oft habe man das Problem, dass Tierärzte sich mit Igeln nicht richtig auskennen. Der Igel als Wildtier ist selten regulärer Patient. Rompf freut sich aber immer, wenn Tierärzte auf sie zukommen und mehr erfahren wollen. Erst vor Kurzem hatte sie eine Unterhaltung mit einer Tierärztin, die mehr über die Igelpflege lernen möchte. Mittlerweile ist Rompf eine richtige Expertin. Jeder Igel hat sie neue Aspekte gelehrt. Rompf warnt aber vor Informationen aus dem Internet, denn viele Menschen versuchen, Igel selbst zu pflegen, bevor sie sich Hilfe suchen. Dieser gut gemeinte Schritt kostet einen Igel aber im schlimmsten Fall das Leben. Es sei immer besser, sich bei entsprechenden Stellen zu informieren, erläutert Rompf. Sie selbst ist für Notfälle rund um die Uhr erreichbar.

Manchmal benötigen Igel auch eine Physiotherapie. Und auch da ist sich die Neidensteinerin nicht zu schade, eine Technik auszuklügeln. In erster Linie ist es gut, wenn ein Igel mitarbeitet: Er wird auf der Hand platziert, ein Füßchen jeweils auf einem Finger balanciert. So können Muskeln wieder aufgebaut werden, um die Knochen zu entlasten.

Für die stacheligen Tiere mit Null-Bock-Einstellung gibt es einen Parcours. Unterschiedliche Untergründe, Rampen und Brücken sollen den gleichen Effekt hervorrufen, während der Igel versucht, an sein Essen zu kommen.

Mittlerweile kann Rompf auf Hunderte aufgenommene Igel zurückblicken. Jeder einzelne bekommt einen Namen. Alleine in diesem Jahr hat sie bisher 175 Igel gezählt, die Zuflucht bei ihr gefunden haben – so viele, wie 2020 insgesamt. Für 64 Igel kam die Hilfe zu spät. Ein wichtiger Punkt ihrer Arbeit ist jedoch: Wenn nicht Leben retten, dann Leid ersparen. Rompf ist nicht stolz auf die Zahl der aufgenommenen Igel – sie ist stolz auf die Zahl derer, die wieder in Freiheit entlassen werden konnten. "Das ist das, was mich antreibt. Das sind die schönsten Momente der Igelpflege", erklärt sie. Die Expertin versucht, sachlich an die Igelrettung heranzugehen, "sonst kann man diese Arbeit nicht machen". Doch das ein oder andere Schicksal berührt ihr Herz dennoch auf eine besondere Weise.

Da ist die Geschichte der beiden Igel "Julius" und "Caesar": Sie waren unzertrennlich und haben alles gemeinsam gemacht. Als sie aber Hilfe benötigten und von der Igelhilfe aufgenommen wurden, mussten die beiden getrennt werden. Dies zog ein richtiges Drama nach sich. Sie "riefen" sich gegenseitig, wollten Kontakt. Rompf hatte anfangs Bedenken, als der Tag kam, an dem das Igel-Duo wieder vereint werden konnte. Sie fragte sich, ob die beiden Igel-Herren sich noch "gut riechen" konnten. Doch all ihre Sorgen waren verflogen, als die zwei aufeinander zurasten und die Backen aneinander drückten. Man habe gesehen, wie eine Last von beiden abfiel, erklärt Rompf. Auffällig sei gewesen, dass Caesar immer rechts von Julius lief. Kein Wunder, denn es stellte sich heraus, dass Julius auf dem rechten Auge blind war und Caesar sein Handicap ausglich. Die Tierliebhaberin denkt oft an die beiden. Sie hofft, dass die zwei immer noch zusammen die Gegend unsicher machen.

Im Moment hat Rompf mit dem Nachwuchs alle Hände voll zu tun, denn es ist "Kastanienzeit" – die Zeit, in der Igel ihre Jungen zur Welt bringen. Denn die Tiere sehen wie die Frucht in ihrer stacheligen Hülle aus, wenn sie sich zusammenrollen. Viele Jungtiere kommen zu ihr, weil sie mutterlos sind. Dann werden sie mit der Spritze aufgezogen. Oft ist es nicht leicht, das passende Milchpräparat zu finden. Doch auch hier war Rompf unermüdlich und suchte nach der perfekten Lösung. All das macht sie ehrenamtlich. Aktuell betreut sie vier Igel mit der Flasche. Über jede Aufnahme wird penibel Protokoll geführt. Immer wichtig dabei: das Gewicht.

Das Einzugsgebiet der Igelhilfe ist sehr groß. Teilweise kommen die Schützlinge aus Stuttgart, Mannheim oder Heilbronn. Es spricht sich rum. Der Tierschutzverein Eberbach unterstützt die Igelhilfe, wo es nur geht. Auch ihre Außenstellen, unter anderem in Heidelberg-Kirchheim, sind eine unerlässliche Stütze. Die Neidensteinerin wünscht sich, dass die Menschen mehr Rücksicht auf die Igel nehmen. Besonders Gartengeräte und Mähroboter stellen eine Gefahr dar.