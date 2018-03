Kirchardt-Berwangen. (isi) Vor voll besetzten Zuschauerrängen hat der Gemeinderat seine jüngste Sitzung abgehalten. Weil Berwanger Themen auf der Tagesordnung standen, tagte das Gremium im Saal des evangelischen Gemeindehauses des Ortsteils. Vor bis auf den letzten Platz gefüllten Zuhörerreihen entschied der Gemeinderat über das wichtigste Gesprächsthema der vergangenen Wochen: Einstimmig wurde beschlossen, dem Dorfladen mit einem Zuschuss von bis zu 36.000 Euro zu einem ordentlichen Abschluss zu verhelfen.

Vorher mussten die Ratsmitglieder Joachim Hartmann und Josef Kaya im Zuschauerraum Platz nehmen, denn beide sind im Vorstand beziehungsweise im Aufsichtsrat der Berwanger Genossenschaft aktiv. Über die missliche Lage, in der sich der Dorfladen befindet, durften sie aber im Rat berichten.

"Unser Dorfladen Berwangen eG", der im November 2010 gegründet wurde, hing von Anfang an am Tropf der Gemeinde. Bereits im Jahr 2012 hat die Gemeinde Genossenschaftsanteile von 15.000 Euro erworben, um dem Geschäft aus der Klemme zu helfen. Von 2013 an gewährte die Gemeinde einen jährlichen Zuschuss von 6000 Euro. Darüber hinaus flossen im Jahr 2014 genau 15.000 Euro, und im Vorjahr wurde ein Sonderzuschuss von 3000 Euro gewährt, um den Dorfladen nicht schließen zu müssen.

"Die Idee war gut, aber das Konzept trägt nicht. Es haben sich nicht mehr genügend Ehrenamtliche gefunden, die die Verantwortung für den Laden mittragen", fassten mehrere Ratsmitglieder zusammen. Es sei gut, nun die Reißleine zu ziehen und auf ein Modell zu setzen, dass weniger Ehrenamt erfordere. Mit dem jetzt gewährten Zuschuss von maximal 36.000 Euro für den Abschluss hat die Gemeinde den Dorfladen dann mit insgesamt 105.000 Euro unterstützt. In den vergangenen beiden Monaten wurden nur noch Umsätze von rund 1000 Euro im Monat erzielt, das reicht bei Weitem nicht, um den Laden zu halten.

"Wir können hier keinen Beschluss über die Auflösung des Dorfladens fassen", stellte Bürgermeister Gerd Kreiter klar. Das kann nur in der außerordentlichen Generalversammlung der Genossenschaft beschlossen werden, die am morgigen Donnerstag, 22. März, 19.30 Uhr, im Clubhaus des FC Berwangen tagt.

Der Gemeinderat hat mit seinem Beschluss nur ermöglicht, dass der genossenschaftlich geführte Laden keine Insolvenz anmelden muss, sondern einen ordentlichen Abschlussstrich ziehen kann. Das bedeutet, dass alle Gläubiger und Angestellte ihr Geld bekommen und nicht aus der Konkursmasse bedient werden müssen.

Ob der Zuschuss tatsächlich so hoch ausfällt, kommt auf die Bürger an. "Es hängt davon ab, wie viel im Abverkauf vom Bestand noch veräußert werden kann, ob also die Berwanger die restlichen Tage in ihrem Laden einkaufen gehen", so der Bürgermeister.

Wenn der Laden geschlossen ist, soll künftig "Siegfrieds rollender Supermarkt" einmal pro Woche in Berwangen Station machen. Dieser fahrende Händler mit Waren des täglichen Bedarfs hält bereits in Bockschaft und in Kirchardt. Die Verwaltung will sich darüber hinaus informieren, ob sich vielleicht ein Bäckerladen im Ortsteil ansiedeln lässt. Auch eine Begegnungsstätte ähnlich dem Kirchardter "Treff", der jeden Nachmittag unter der Woche im Burggärtenweg geöffnet ist, könne man sich für Berwangen vorstellen.