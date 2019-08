Ein Lebensmittelkontrolleur prüft die Temperatur in einer Tiefkühltruhe. Foto: privat

Kreis Karlsruhe. (RNZ) Das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung im Landratsamt Karlsruhe hat seinen Jahresbericht 2018 für die Lebensmittelüberwachung vorgestellt. Er gibt gleichzeitig einen Überblick über die vielfältigen Aufgaben. 4398 Kontrollen in 2562 Betrieben haben die Bediensteten, allesamt fachlich ausgebildetes Personal, Lebensmittelkontrolleure sowie Veterinäre, im vergangenen Jahr durchgeführt. Dabei wurden 277 Verstöße festgestellt.

"Die Entscheidung, wie häufig ein Betrieb kontrolliert wird, richtet sich nicht nach dem Zufallsprinzip sondern wird risikoorientiert getroffen", berichtet der Abteilungsleiter für Lebensmittelüberwachung Dr. Achim Bauer. Hierfür werden Betriebe in Risikokategorien wie "Hersteller", "Importeur", "Gastronomie" oder "Gemeinschaftsverpflegung" eingestuft und anschließend verschiedene Faktoren in einem Punktesystem bewertet, woraus sich die Kontrollhäufigkeit ergibt. In die Bewertung fließen auch das Hygienemanagement, das betriebliche Eigenkontrollsystem, die Verlässlichkeit des Unternehmers und das spezifische Produktrisiko ein.

Die 277 festgestellten Verstöße entsprechen einer Quote von 10,8 Prozent, die damit etwas über den Vorjahren (2017: 7,8 Prozent, 2016: 8,6 Prozent) liegt, aber dennoch niedrig ist, was die Kontrolleure auf ein wachsendes Verantwortungsbewusstsein der Lebensmittelunternehmer, aber auch auf die stetige Überwachungstätigkeit zurückführen.

Bei der überwiegenden Zahl der Verstöße handelt es sich um Missstände in der Betriebs-, Arbeits-, und Personalhygiene. Auch Mängel bei den betrieblichen Eigenkontrollen wurden immer wieder festgestellt. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die dem Unternehmer selbst obliegen, um die Lebensmittelsicherheit in ihrem Betrieb sicherzustellen oder zu verbessern. Hierzu zählen beispielsweise Wareneingangskontrolle, Temperaturüberwachung, Reinigungs- und Desinfektionspläne, Schädlingsbekämpfung, Rückverfolgbarkeit, Personalschulung oder ein Konzept zur Gefahrenabwehr.

Das Amt traf 245 Anordnungen, verfasste 73 Mängelberichte und verhängte in 34 Fällen ein Bußgeld. In fünf schwerwiegenden Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet. Bei lediglich geringfügigen Verstößen wurden die Betroffenen mündlich belehrt. Gleichzeitig wurden im Berichtszeitraum 1768 Proben erhoben. Diese erstreckten sich neben dem breiten Spektrum "Lebensmittel" auch auf Nahrungsergänzungsmittel, Tabakerzeugnisse, Kosmetika und Bedarfsgegenstände. Sie erfolgen planmäßig, aber auch aufgrund Verdacht, Beschwerden oder Erkrankungen.

Beanstandet wurden 298 Proben (16,9 Prozent) und damit geringfügig mehr als im Vorjahr (14,5 Prozent). In 276 Fällen handelte es sich um Produkte, die aufgrund fehlender und oder unvollständiger Kennzeichnung irreführend sind. "Seit Ende 2016 ist die Nährwertdeklaration für verpackte Lebensmittel genau festgelegt und verbindlich", schildert Bauer, "gleichwohl haben viele Betriebe die Nährwertkennzeichnung immer noch nicht ausreichend umgesetzt."

20 Proben (6,7 Prozent) wurden als nicht für den menschlichen Verzehr geeignet eingestuft, zwei Proben wurden als gesundheitsschädlich beurteilt. Drei Mal hat das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung eine Warnung im Rahmen des Europäischen Schnellwarnsystems für Lebensmittel und Futtermittel (RASFF) eingeleitet. Bei 195 externen Schnellwarnungen wurden Rückrufe von Waren überwacht und teilweise umfangreiche Ermittlungen vorgenommen, beispielsweise bei Produkten, bei denen ein Allergen nicht gekennzeichnet oder in denen ein Fremdkörper gefunden wurde.

"2019 kontrollieren wir schwerpunktmäßig regionale Hersteller, zu denen auch die landwirtschaftlichen Primärerzeuger zählen", blickt der Leiter des Amtes Dr. Joachim Thierer auf die aktuelle Tätigkeit. "Regionalität" liegt auch im Landkreis Karlsruhe voll im Trend, und zwei Drittel der Betriebe bieten ihre Erzeugnisse in Hofläden an.