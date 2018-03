Von Tim Kegel

Sinsheim. "Es bringt schon viel, wenn die Patienten wissen, dass ich vom Roten Kreuz komme", sagt Manuela Schütz, Referentin vom Wieslocher Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes. "Selbst wenn nicht bekannt ist, ob ich Ärztin bin oder jemand von der Kleiderkammer." In der Zeit bis der Notarzt kommt, seien Ruhe und Professionalität für die jeweilige Situation von unschätzbarem Wert und könnten sogar für sich allein betrachtet Leben retten.

Seit dem Jahr 2001 sind Helfer-vor-Ort-Teams (HVO) eine wichtige Stütze des sanitären Rettungsdienstes. Rund 200 ehrenamtliche Retter informierten sich am Samstag beim vierten HVO-Tag des DRK-Kreisverbands Rhein-Neckar/Heidelberg in der Halle der Carl-Orff-Schule zu aktuellen Fragen ihres Metiers.

Auf Einsatzfahrten müssen sich Helfer vor Ort im Gegensatz zu den Besatzungen der Rettungsfahrzeuge an die Regeln der Straßenverkehrsordnung halten. Die rote Ampel: Ein alarmierter Notarzt darf sie überfahren; ein Helfer vor Ort bekommt Punkte und verliert vielleicht sogar den Führerschein - ganz egal, ob dieser nun ein Privatauto oder ein Einsatzfahrzeug nutzt. Letzteres dürfte im HVO-Einsatz auch kein Blaulicht und kein Martinshorn benutzen. "Eine klare Rechtssicherheit" zu dieser und ähnlichen Praxisfragen wolle man nun mit einer HVO-Richtlinie herstellen, sagt Jürgen Wiesbeck. Das Papier werde zur Zeit im Innenministerium geprüft, die Signale von dort seien positiv.

Fünf bis sieben Mal pro Jahr rette der Einsatz von Helfer-vor-Ort-Teams rund um Sinsheim Leben, schildert Dr. Christiane Serf, ärztliche Leiterin des Rettungsdiensts und Chefärztin am Kreiskrankenhaus. In der Zeit des Wartens auf Notarzt und Krankenwagen, seien Angehörige oder Umstehende mit der Notsituation oft überfordert. Zwar seien Defibrillatoren inzwischen fast flächendeckend verteilt. Viele Menschen hätten zudem Erste-Hilfe-Kurse absolviert und dabei die Herzdruckmassage erlernt. Trotzdem sei "die Befürchtung groß, beim Wiederbeleben etwas falsch zu machen", schildert Christiane Serf aus ihrem Alltag. "Dabei wäre es entscheidend wichtig, dass man ,drückt’."

Mit "Drücken" meint sie Reanimation, das Pumpen auf dem Brustkorb. Denn wenn ein HVO-Team ausrückt, hat die Rettungsleitstelle zuvor beim Anrufer herausgefiltert, dass es um Leben und Tod gehen könnte, etwa aufgrund eines Herzinfarkts, Kreislaufstillstands, (drohender) Bewusstlosigkeit, eines Verdachts auf Schlaganfall und nach Stürzen oder schweren Brüchen.

Sich in andere hineinversetzen zu können, ist für Helfer vor Ort enorm wichtig. Und es ergibt Sinn, dies in der Praxis zu trainieren. So gilt es als goldene Regel, "Kinder und Bezugspersonen nie von einander zu trennen"; nicht am Ereignisort, nicht im Krankenhaus. Techniken und Verhaltensweisen, die dabei hilfreich sind, wurden beim HVO-Tag beschrieben, ebenso der Umgang mit dementen oder hochbetagten Personen.

Beim Einfühlen in die Lage des Gegenübers kann ein so genannter Alters-Anzug helfen: Die mit Bleigewichten gefüllte Weste, klobige Schuhe und Handschuhe, die Gummizüge zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit und ein Helm, der das Sehfeld trübt und begrenzt - all das vermittelt dem Träger die Einschränkungen, denen der Patient möglicherweise ausgesetzt ist.

27 HVO-Teams, im Jargon "Systeme", gibt es im Kreisgebiet. Rund um Sinsheim wurden Gruppen, bestehend aus drei bis 15 Personen, in Hilsbach, Weiler und Reihen, Ehrstädt und Adersbach, Eschelbach und Waldangelloch, in Neckarbischofsheim und Waibstadt gegründet. Die Ehrenamtlichen im Alter zwischen 18 und über 70 Jahren widmen ihre Freizeit dem Retten, werden über Meldeempfänger alarmiert, sind ausgestattet mit Notfallrucksack, Sauerstoff, Defibrillator. Sie sind Studenten oder Rentner, Arbeiter, Ärzte oder Sanitäter. In jedem Fall jedoch qualifiziert dank entsprechender Prüfungen und Erfahrung in der Rettungspraxis.

Und, ganz wichtig: Sie wohnen um die Ecke. "Sieben bis acht Minuten" nach dem Alarm seien sie vor Ort, sagt Christiane Serf. Bei Notarzt und Rettungswagen gehe man von 15 bis 20 Minuten aus. Zur Einsatzfahrt wird von den Helfern vor Ort meist der Privatwagen benutzt. Es gibt aber auch Ehrenamtliche, die auf einen Rettungswagen zurückgreifen könnten, "etwa, wenn dieser berufsbedingt vor deren Haus steht", so Jürgen Wiesbeck. Einige Helfer sind auch im Hauptberuf im Rettungswesen tätig.