Sinsheim. (tk) Die fünf einzelnen Verhandlungen waren zusammengelegt worden, aus "prozessökonomischen Gründen", wie es hieß. Nun hatten es Gericht und Staatsanwaltschaft mit fünf versierten Verteidigern in einem Zimmer zu tun: Resultat ist, dass es kaum eines gibt. Nach fast achtstündigem juristischem Tauziehen ist am Donnerstagabend ein Prozess gegen fünf Männer aus Nordrhein-Westfalen wegen Beleidigung des 1899-Mäzens Dietmar Hopp am Amtsgericht in Sinsheim in Teilen vertagt worden. Dies, nachdem weder Zeugen vernommen, noch Beweise aufgenommen wurden.

Bei zwei der Angeklagten wurde das Verfahren am Ende gegen eine im Gerichtssaal vorgetragene Entschuldigung und die Zahlung einer Auflage in Höhe von im einen Fall 400, im anderen 600 Euro eingestellt. Die restlichen drei Fälle werden Mitte Mai in Sinsheim weiter verhandelt. Das verbleibende Trio ist vorbestraft, hier kam nach Ansicht des Staatsanwalts und angesichts des Verhandlungsstands keine Einstellung in Betracht.

Auf der Anklagebank saßen fünf Anhänger von Borussia Dortmund im Alter zwischen 26 und 40 Jahren. Ihnen wurde vorgeworfen, Hopp während des Spiels der TSG Hoffenheim gegen die Dortmunder Elf in der Sinsheimer Arena am 12. Mai 2018 als "Sohn einer Hure" tituliert zu haben, teilweise zu Beginn und gegen Ende des Spiels.

Als Beweismittel zur Sprache kamen Video- und auch Tonaufnahmen aus dem Gästeblock, E-Mail-Korrespondenz zwischen Polizei und Hopp-Anwaltschaft. Näher darauf eingegangen wurde am Donnerstag nicht: Geschlossen monierten die Verteidiger, dass ihnen unvollständige Unterlagen zugegangen waren; darunter eine Tonspur aber auch Fragen, die ein Polizeibeamter an Hopp bezüglich einer Ehrverletzung gestellt hat.

Einem gemeinsamen Befangenheitsantrag gegen die Richterin wurde nicht stattgegeben. Sie habe Dietmar Hopp als "Verletzten" und "Geschädigten" bezeichnet und von "Tatzeiten" gesprochen und damit "der Beweisaufnahme vorgegriffen".