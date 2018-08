Sinsheim. (tk) Eine Frage vieler Sinsheimer lautet: Was ist mit dem "Hoffnungshaus" los, dem Miet-Wohnprojekt für 35 anerkannte Asylbewerber und 15 Deutsche, welches seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise an der Ecke Hauptstraße/Dührener Straße entstehen soll?

Der Spatenstich für den Block gegenüber der Theodor-Heuss-Schule war schon im Herbst 2017 erfolgt, damals deutlich später als geplant. Eine Bodenplatte wurde in diesem Frühsommer gesetzt. Im Sinsheimer Gemeinderat führte man die lange Projektdauer zuletzt auf einen "Mangel geeigneter Handwerker und Materialien" aufgrund des "Booms in der Baubranche" zurück. Erneut scheint nun aber Ruhe in die Planung eingekehrt, bei deren Bekanntwerden von einem Erstbezug im Jahr 2018 die Rede war. Dies war Mitte 2016, Verzögerungen nicht eingerechnet. Getreu der Zeitschiene der Hoffnungsträger-Stiftung, dem Betreiber mehrerer Hoffnungshäuser in Süddeutschland, würde die Immobilie somit frühestens Mitte 2019 bezugsfertig und damit deutlich später, als ursprünglich geplant.

Dies wirft Fragen bei der Sinsheimer Bevölkerung auf - etwa danach, ob überhaupt noch Bedarf an der Einrichtung bestehe, da seitens der Politik von rückläufigen Migrantenzahlen gesprochen werde, während die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in Sinsheim mehr oder weniger reibungslos verlaufe.

Zwischenzeitlich hatte auch eine Bürgerinitiative gegen die Planung mobil gemacht. In einer mittlerweile gescheiterten Internet-Petition wurden Sorgen vor einer "Überfremdung" des multikulturellen Weststadt-Bezirks geäußert. Dies nicht zuletzt weil eine Schule und Kindergärten in dem Gebiet lägen, aber auch Wettbüros und orientalische Bars. Bei Vermietern der Wohnblocks in dem Areal hieß es jüngst, dass bereits "Mieter ihre Wohnungen gekündigt" hätten.

Konkret wurde jetzt die Stadtverwaltung: "Im Herbst" würden die Rohbauarbeiten des Hoffnungshauses "definitiv beginnen", sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht im Gespräch mit der RNZ. Er gehe von einem Baubeginn "noch im September" aus. Gründe der Verzögerungen seien, so Albrecht, die bereits erwähnten Terminprobleme bei Firmen sowie die Verfügbarkeit spezifischer Elemente des geplanten Fertigbaus.

Hinzu komme, dass die Hoffnungsträger-Stiftung ihr Hoffnungshaus-Konzept "an mehreren Orten parallel" voran bringe und währenddessen "Erfahrungen in der Praxis solcher Einrichtungen" sammeln müsse. Dieser Prozess habe seine Zeit benötigt, sagt Albrecht. Auch an den Standorten Esslingen, Schwäbisch Gmünd und Stuttgart eröffnete die dem evangelisch-pietistischen Umfeld zugehörige Stiftung "Hoffnungshäuser". Mehrfach musste sie sich auch dort mit Bürgerinitiativen und komplexen baurechtlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen.