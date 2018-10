Von Tim Kegel

Sinsheim. Ein Trend bei Hochzeitskleid und -anzug "geht klar in Richtung Vintage- und Boho-Stil", beobachten Sandra Hörner und Theresa Paul von "Liebesglück"; ein angenehm kitschfreier Ort ist der Stand des Fachgeschäfts bei Würzburg, das in jüngster Zeit immer öfter lesbische und schwule Hochzeitspaare aufsuchen. Der Griff zum weniger formellen, weniger verspielten, zu Retro-Zitaten und Tragbarkeit statt Pomp geht einher mit "einem Anstieg bei den freien Trauungen", sagt Sandra Hörner; Theresa Paul ergänzt: "Es gibt Prinzessin nach wie vor - aber es gibt eben noch ganz viel mehr."

Aber verwundert es dann nicht, dass Hochzeitskleider ausgeliehen werden? Hinterher bleiben dann vom der Sage nach "schönsten Tag" des Lebens nur die Erinnerung und ein paar Bilder, wo doch ein Kleid etwas tatsächlich Greifbares wäre: Die Schneiderin nickt, ihr Ding wäre ein Leihkleid "auch nicht, aber manche Kunden wollen es eben so". Kosmetikerin Daniela Astor am Nachbarstand versteht’s: "Das zieht man eh nur einmal an und zeigt's dann seinen Kindern", findet sie nüchtern.

Aber es verwundert so ziemlich gar nichts mehr nach dem Bummel durch die Halle mit rund 50 Ständen: Seit an Seit stehen Trauredner, Hochzeitssänger, Floristen und Stylisten, Köche, Konditoren, Fotografen und Unterhalter, ja sogar Hochzeitszauberer und Einladungskartendesigner. Die Branche ist hoch spezialisiert, wie auch die Kundenwünsche: Ober- und Unterkleid, Ringe, Styling, Kosmetik, Blumen, Auto, Deko für Kirche und Feierstätte, Tanz - für all dies gibt's Spezialisten. Und um die ganzen Spezialisten zusammen zu bringen, wieder Spezialisten: "Wedding Planner" - ein Trend, der aus den USA kommt -, wie "Lucella Events" von Brunella Fazzari und Geschäftspartnerin Lucia Discordia.

Hochzeit, ein Riesenmarkt, wie die beiden bestätigen: "Es werden Kredite aufgenommen", weiß Brunella Fazzari, fünfstellig, sagt sie, "20.000 oder 30.000 Euro" gingen da mitunter weg für den Start ins Eheglück. Kein Wunder: Allein so ein 1967er Ford Mustang Convertible, wie man ihn bei "Rustys Oldtimer Garage" in Wiesenbach leihen kann, beginnt bei rund 400 Euro für wenige Stunden. Ein Schloss hat man da noch nicht. Und auch noch nichts gegessen.

Manche Ideen auf der "Hochzeitsträume" sind clever, manche naheliegend, manche beides: Schlicht und einfach "Meeting-Zelte" heißt das Geschäftsmodell von Thomas Hilbert aus Speyer, ein alter Hase im Festgeschäft. Auf Wunsch stellt er Zelte oder übernimmt den Rundumservice. Doch Zelt ist leicht untertrieben. Hilberts Aufbauten haben Pagodendächer, Holzböden, Mobiliar, das mit weißem Tuch überspannt ist. Das Traumschloss ersetzen sie auch nicht, stehen eher in dessen Park. "Aber auch auf Vereinsgeländen" hat Hilbert schon Hochzeitszelte gestellt. Nur von "rustikal" rät Hilbert ab. "Rustikal" bedeute im Kundenjargon nämlich oft "Biertischgarnituren".

Ein an Kindergeburtstage erinnerndes Höher-Schneller-Weiter bildet sich in der Elsenzhalle ab. Der "schönste Tag im Leben" - ein Statussymbol? Nicht unbedingt nur: bleibende Eindrücke, Romantisches, Besonderes. Den Sektempfang an der Wunschlocation versprechen "Dein Empfang" aus Heilbronn. Im Portfolio: Empfänge bis hin zum Salzstock und im Museum. Und für "Junggesellinnenabschiede" - immer stärker im Kommen - haben die Heuchelberg-Weingärtner in Nordheim ihre "Queen" konzipiert, einen prickelnden Rotwein feinherb. Anfang Oktober wurden die ersten rotgolden lackierten Flaschen abgefüllt.

Die Hochzeitsmesse der Heilbronner Max-Events in der Elsenzhalle kam auch im zweiten Jahr beim Publikum gut an. Manchem Aussteller fehlte es an Vielfalt; gelobt wurden die Anliefersituation und die Dekoration der aus den 50er-Jahren stammenden Halle. Nach einem erwartungsgemäß schwachen Samstag strömten am verregneten Sonntagmittag die Besucher. Einige Hundert dürften es gewesen sein.

Auch Kraichgauer Anbieter machten auf ihre Hochzeitsangebote aufmerksam, etwa das "Tanzcentrum Sinsheim" von Anna Stegmaier. Die Tanzlehrerin kümmert sich "oft in letzter Minute" um etwas, das im Vorbereitungstrubel manchmal untergeht: den Hochzeitstanz. Dann rät sie zum "langsamen Walzer", weil der "einfach und schön" sei; bringt Paaren aber auch Rumba bei. An Stegmaiers Stand: Das frisch vermählte Tanzpaar Sandra und Philipp - sie tragen den passenden Nachnamen Traue - und Hochzeitssängerin Jana Kaltenbach, ebenfalls Tanzlehrerin.

Angenehm bodenständig ging’s auch bei Konditor Thomas Siller zu. Was backt der Sinsheimer immer öfter für seine Heiratswilligen? "Naked-Cakes", spezielle Torten mit Schichten aus Quark- und Sahnecreme. Doch was ist mit der Glasur? Die Antwort mag angesichts der zahlreichen Angebote unglaublich anmuten: "Die wird eingespart."