Die Baustelle am Hochwasser-Rückhaltebecken in der Nähe der Weyerwiesen-Quelle nimmt immer mehr Gestalt an und liegt in den letzten Zügen. Wenn die Becken im September fertig sind, dann hat die Baumaßnahme ziemlich genau zwei Jahre gedauert. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt. Die Baufortschritte an den Hochwasser-Rückhaltebecken im Biesig und bei der Weyerwiesen-Quelle sind kaum noch zu übersehen. Geschäftig quälen sich die Lastwagen durch den Stadtkern, umschiffen Hindernisse und halten manchmal auch den Verkehr auf. Ziel ist die Baustelle an der B292. Dort nimmt das Hochwasser-Rückhaltebecken immer mehr Gestalt an.

Es geht langsam in die Endphase, erklärt Bürgermeister Joachim Locher. Ziel sei es, die beiden Becken Mitte/Ende September fertigzustellen. Locher ist optimistisch, dass dies auch gelingen wird. "Die Arbeiten laufen planmäßig ab", sagt das Stadtoberhaupt. Lediglich die Witterung sorgt für kleinere Widrigkeiten. So sind die Baustellen teilweise zu matschig für die Bagger, dann heißt es: Warten und auf Sonnenschein hoffen. Verzögerungen gibt es beinahe keine. Locher erzählt zwar von Betonfertigteilen, die erst zwei Wochen später geliefert wurden, doch der Bürgermeister ist entspannt. Auch kostentechnisch gibt es keine bösen Überraschungen. Dass die beiden Becken nicht mehr als 2,2 bis 2,5 Millionen Euro zusammen kosten dürfen, hat die Gemeinde schon zuvor mit der Firma festgelegt. "Wir liegen gut im Kostenrahmen", sagt Locher dann auch nicht ohne Stolz.

Dass die Becken hilfreich sind, hat sich erst vor Kurzem gezeigt. Bei dem Starkregenereignis im Juli gab es in dem Becken im Biesig bereits 1,80 Meter Einstau, und das, obwohl es noch nicht ganz fertig ist. Das Wasser wäre sonst in den Stadtkern und auf den Sportplatz geflossen. Bei Wassermassen, wie sie unlängst in den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands vorkamen, wären die Becken in Waibstadt aber auch überfordert. Sie sind für ein 100-jähriges Hochwasser ausgelegt. Außerdem habe man bei der Planung wegen dem sich verändernden Klima noch 15 Prozent mehr Fassungsvolumen einkalkuliert, erklärt Locher. Die Hochwasser in Ahrweiler und Co. waren aber deutlich stärker.

Vor allem das Hochwasser 1994 hat gezeigt, dass die Becken wichtig sind. Damals kam das Wasser vom Biesig und der Weyerwiesen, bevor es in die Stadt strömte. Erst dann sei der Schwarzbach übergetreten, erklärt der Bürgermeister. "Das unterschätzt man." Das Einzugsgebiet des Wassers sei eben ziemlich groß und lasse die kleinen Bäche schnell überlaufen. "Deswegen bauen wir die auch", sagt Locher. Der Schwarzbach sei schon gut durch die Rückhaltebecken beispielsweise in Bernau und Helmstadt-Bargen abgesichert, die das Wasser fernhalten und vom Hochwasserzweckverband gezahlt wurden. Die Kosten für die Becken in Waibstadt übernimmt die Gemeinde selbst.

Mitunter ist das vielleicht auch ein Grund, warum die Planungen so lange gedauert haben. Begonnen wurde damit schon vor Lochers Amtszeit, also vor mehr als zehn Jahren. "2,5 Millionen Euro hat nicht jeder parat", sagt der Bürgermeister und erklärt aber auch, dass die Beantragung der Fördermittel vom Land nicht ganz einfach gewesen sei. Diese mussten überarbeitet werden, da die Gemeinde nachweisen musste, dass die Hochwasser-Rückhaltebecken nützlich sind. Dazu wurde berechnet was die Becken kosten und welche Kosten entstehen würden, wenn es den Schutz nicht gebe und die Stadt überflutet würde. "Das ist keine einfache Rechnung", sagt Locher.

Wenn die beiden Becken fertig sind, dann wird es in naher Zukunft keine weiteren Planungen für Hochwasserschutz geben. Man sei dann erst einmal gut aufgestellt, erklärt der Rathauschef.