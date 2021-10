Kraichtal. (of) "Zwei Dinge sind unendlich – das Universum und die menschliche Dummheit." Dieses Zitat von Albert Einstein hat der Kraichtaler Hobby-Astronom Roland Zimmermann verinnerlicht, wobei er Einsteins Zusatz lachend hinzufügt: "Was das Universum anbetrifft, bin ich mir jedoch nicht so ganz sicher." Der 66-jährige gelernte Elektromechaniker hat sich im Laufe der vergangenen 25 Jahre nach und nach seinen persönlichen Traum erfüllt. Auf einer Rebanlage – zwischen Weinbergen und Streuobstwiesen in 220 Meter Höhe und direkt am Verbindungsweg zwischen dem Kraichtaler Stadtteil Oberöwisheim und Zeutern – errichtete er in Eigenregie und mit viel Leidenschaft die, wie er betont, "etwas andere Sternwarte" in Kraichtal.

Weit mehr als 100.000 Euro hat er alleine an Materialkosten investiert. Aktuell ist nicht nur auf dem Gelände der Sternwarte, sondern überall wo man einen ungetrübten Blick nach Westen hat, am Abendhimmel die Internationale Raumstation ISS zu beobachten. "Die Station hat etwa die Größe eines Fußballfeldes", informiert Zimmermann. "Sie fliegt von West nach Ost mit rund 28.000 Kilometern pro Stunde in einer Höhe von rund 400 Kilometern, wobei eine Erdumrundung 90 Minuten dauert."

Derzeit würden sich sieben Menschen aus den USA, Russland und Japan in den Modulen der Station befinden. Seit Juri Gagarin vor fast 60 Jahren als erster ins All geflogen ist, sind ihm bislang 560 Menschen gefolgt.

Wegen Corona sind noch immer keine Führungen mit Erklärungen möglich, heißt es. Spätestens im nächsten Jahr will Zimmermann sie wieder anbieten. Trotzdem herrschte zuletzt stets ein großer Andrang in Kraichtal. Viele Besucher wollten einen Blick auf seltene Himmelsereignisses werfen oder den frei zugänglichen Planetenweg sowie den Astro-Garten mit seinen informativen Schautafeln ganz genau in Augenschein nehmen. Vor allem, wenn ein Komet in nur wenigen Millionen Kilometern Abstand an der Sonne vorbeirauscht oder man den in der ersten Augusthälfte immer wiederkehrende Meteorstrom der Perseiden bewundern kann, pilgern viele Schaulustige auf das Areal. Kürzlich schaute sogar ein Ehepaar aus Hamburg auf der Durchreise nach München im Kraichgau vorbei, erzählt Zimmermann.

Die Sternwarte Kraichtal ist das ganze Jahr über ein idealer Platz, um Himmelsschauspiele jeglicher Art ungestört zu beobachten. "Aus Sicherheitsgründen sollte man jedoch eigene Beobachtungsversuche in Richtung Sonne unterlassen, da Erblindungsgefahr besteht", sagt Zimmermann, der bei Führungen Sonnenfilter parat hat und anhand von Astro-Modellen die Himmelsmechanik erklärt.

Wie bei ihm alles begann? "1996 entdeckte ich bei Aufräumarbeiten im eigenen Weinberg den Himmel über mir", erzählt der vielseitig versierte Bastler. Fortan sollten ihn Firmament und Sterne nicht mehr loslassen. "Ich habe unzählige Nächte mit diesem Themengebiet verbracht und behaupte heute, dass ich recht tief in der Materie drin bin", findet er. Die Erklärung des umtriebigen Freizeitwissenschaftlers ist so simpel wie einleuchtend. "Wenn man etwas wissen und lernen will, ist das stets einfacher, als wenn man es lernen muss." So ist aus einem ursprünglichen Interesse eine große Leidenschaft geworden.

Heute ist die Sternwarte, von der man einen Blick über den Kraichgau bis hin zum 70 Kilometer entfernten Schwarzwald mit der Hornisgrinde hat, Ziel vieler Schulklassen, Stammtische, Vereine und Firmen. Eine der größten im Ländle ist sie obendrein. Eine Kuppel, wie sonst bei einer Sternwarte üblich, ist in Kraichtal nicht vorhanden. "Da keine große Stadt in der Nähe ist und das Straßenlicht der nahen Ortschaft vernachlässigt werden kann, ist die Sicht in der Nacht im Regelfall sehr gut", informiert der Hobby-Astronom.

Das große mechanische Planetarium mit den neun Planeten hat dabei mehrere Funktionen. Zimmermann erklärt den Besuchern, dass man von den 88 Sternbildern des Universums von der Kraichtaler Sternwarte aus 56 sehen kann. Die Planeten sind maßstabsgetreu angeordnet, so dass alle interessierten Gäste sofort die Größenverhältnisse des Sonnensystems erkennen. Ein großes Fernglas mit bis zu 37-facher Vergrößerung ist ebenso Bestandteil der Sternwarte wie weitere Modelle der Galaxie, beispielsweise der Milchstraße.

Info: Weitere Infos gibt es unter Telefon 07251 / 69608.