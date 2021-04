Von Armin Guzy

Eppingen. Das auf Technologiefirmen zugeschnitten Gewerbegebiet "Tiefental" in Eppingen bekommt prominenten Zuwachs: Das auf Solaranlagen spezialisierte und auf drei Kontinenten agierende Unternehmen "HEP" will dort für 25 Millionen Euro seine neue Zentrale bauen und den Stamm seiner Mitarbeiter in absehbarer Zeit mehr als verdoppeln. Außerdem soll auf dem Gelände eine 300 Kilowatt-Peak starke Solaranlage gebaut werden, mit der HEP Neuerungen testen und diese den Kunden vorführen will. "Wir sind froh, dass sich die Firma HEP für den zukunftsorientierten Standort in Eppingen entschieden hat", sagte Oberbürgermeister Klaus Holaschke, der, wie auch Bürgermeister Peter Thalmann, in der Ansiedelung eine konsequente Weiterentwicklung des "Tiefentals" sieht.

Das Unternehmen wurde 2008 in Heilbronn gegründet, zog 2017 nach Güglingen um und will sich bis 2023 in Eppingen nun erneut deutlich vergrößern, und zwar auf das Sechsfache der aktuellen Firmenzentrale in Güglingen, die dann geräumt und vermietet werden soll.

Dass HEP eigentlich in Güglingen bleiben wollte und sich im dortigen Gewerbegebiet auch schon eine Erweiterungsfläche gesichert hatte, daraus macht Geschäftsführer Matthias Hamann kein Geheimnis. Nur: Das Unternehmen sei derart schnell gewachsen, dass selbst diese Erweiterungsfläche nicht ausgereicht hätte. Ende des vergangenen Jahres sei die Suche nach einem neuen Standort unumgänglich geworden. Unter den fünf sich bietenden Optionen im Umkreis von 30 Kilometern war Eppingen dann die beste – wegen der guten Verkehrsanbindung, aber auch, weil "Eppingen sehr bemüht war", wie Hamann sagt. Vor wenigen Tagen wurde nun ein Kaufvertrag geschlossen, und möglichst vor Jahresende sollen die Bauarbeiten beginnen.

Die neue Firmenzentrale soll nicht nur ihre Energie selbst produzieren und nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen konstruiert sein, sondern durch ein multifunktionales Raumkonzept, zu dem auch die Mitarbeiter Ideen beigesteuert haben, auch architektonisch Maßstäbe setzen. "In den künftigen 'Hep-Quarters' eröffnen sich uns ganz neue Möglichkeiten", sagt Hamann. "Hier haben wir endlich die Möglichkeit, direkt neben dem mit 200 Arbeitsplätzen eine Freiflächensolaranlage zu bauen."

HEP kauft zwar einige der Komponenten für seine Solarmodule zu, entwickelt die Anlagen aber selbst. Und vielleicht grasen in Eppingen dafür dann auch mal Schafe um die Anlage, denn, wie Hamann erzählt, tauchen erst beim Testen Probleme in puncto Alltagstauglichkeit auf, die vorher niemand auf dem Schirm hatte. Wie in Bayern etwa, wo HEP eine Freiflächenanlage betreibt und es wiederholt zu rätselhaften Beschädigungen gekommen war. Erst nach einiger Zeit wurde klar, dass sich der Bock einer Schafherde in den Modulen gespiegelt hatte und den vermeintlichen Rivalen dann hornbewehrt bekämpfte. Seither spielt auch das im Feldversuch einer Rolle.

Obwohl HEP mit dem Umzug nach Eppingen weiterhin seine Unternehmenszentrale in Deutschland haben wird, ist das solartechnische Engagement hier marginal: Kaum zwei Prozent der mit HEP-Anlagen erzeugten Energie fallen hier an. Das Unternehmen baut und betreibt vielmehr fast weltweit Solarparks mit bis zu 340 Megawatt Leistung und bietet Anlegern Beteiligungen daran an. Unternehmen stellen beispielsweise Flächen oder Dächer zur Verfügung, HEP baut darauf eigenen Anlagen, und das Unternehmen bezieht anschließend "grünen" Strom, ohne selbst investieren zu müssen. Das hat sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt. "Wir versuchen das ohne staatliche Förderung." In den USA und in Japan funktioniere das schon lange", sagt Hamann.

In Deutschland zählt hingegen eher der "typisch schwäbische Mittelstand" zu den HEP-Kunden, aber eben in sehr bescheidenem Umfang. Dennoch werden hier voraussichtlich 200 der insgesamt 400 angepeilten Arbeitsplätze bei HEP beheimatet sein; derzeit sind es am Standort Güglingen rund 90. Und: "Wir bilden auch aus", sagt Hamann, der in der Bauphase vor allem nach Grafikern, Ingenieuren, Anwälten und Bürokaufleuten für den neuen Standort in Eppingen Ausschau halten will. "Wir wachsen weiter", ist er sicher.