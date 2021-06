Von Friedemann Orths

Helmstadt-Flinsbach. In den Konflikt um die Parkmöglichkeiten scheint erste Bewegung zu kommen. Gemeinsam mit dem gesamten Flinsbacher Ortschaftsrat waren Hauptamtsleiter Joachim Weschbach und Bürgermeister Wolfgang Jürriens vergangene Woche in der Kornsgasse unterwegs. Der Plan: Auf einem Plan potenzielle Parkmöglichkeiten einzutragen und herauszufinden, wo es Parkmöglichkeiten auf Privatgrundstücken für die Anwohner gibt.

Wie bereits berichtet, hatte die Gemeinde in den vergangenen Monaten Strafzettel verteilt, da die Anwohner der Gasse meistens auf den Gehwegen parken, da sonst größere Fahrzeuge wie Traktoren oder Lieferdienste nicht durchkommen. Ein in der Kornsgasse wohnender Anwalt war darüber so verärgert, dass er die Strafzettel nicht bezahlen will und notfalls vor Gericht gehen wird, wie er der RNZ erzählte. Er hat zudem die Bußgeldangelegenheiten einiger Nachbarn "an sich genommen" und mehrere Stellungnahmen an die Bußgeldbehörde des Rhein-Neckar-Kreises geschickt.

Der Mann war bei der Ortsbegehung zwar nicht dabei, dafür konnten sich Ortsvorsteherin Anke Vierling direkt mit ein paar Nachbarn austauschen, die die Situation natürlich auch kennen. Zunächst fasste Jürriens für die Ortschaftsräte Klaus Vierling, Helmut Nuß, Holger Nuß, Christian Pfau und Thomas Jäger die momentane Situation nochmal zusammen: Es gehe jetzt darum, zu schauen, "dass die meisten Bürger damit klarkommen", stellte er voran. Dass man in der Kornsgasse, aber auch an anderen Orten in anderen Ortsteilen, kontrolliere und Strafzettel verteile, habe dann für einen "großen Aufschrei" gesorgt. Die Probleme der Anwohner seien der Gemeinde allerdings bewusst, weshalb man mit der Ortsbegehung jetzt den ersten Schritt in Richtung einer Lösung machen wolle. Und auch die Ortschaftsräte betonten, dass ihnen wichtig sei, eine Entscheidung zu treffen, die man gut vertreten könne.

Ein einseitiges Halteverbot sei in der Straße laut Verkehrsbehörde nicht möglich, da dann möglicherweise zu schnell gefahren werde. Deshalb wanderte die kleine Prozession die Straße entlang und Weschbach, mit einem Messrad ausgestattet, prüfte, wo genau man die Parklücken einzeichnen könnte. Ein Parkplatz sollte rund sechs Meter lang und etwa zwei Meter breit sein, in der Kornsgasse will man aber mit 2,20 Meter rechnen. Somit sollen nur an solchen Stellen Buchten geplant werden, dass die breiten Traktoren, die dort vorbeifahren, genug Platz haben.

Hatte man sich auf eine passende Stelle geeinigt, trug Weschbach diese in den Plan ein. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Parkplätze nicht gegenüber einer Hofeinfahrt geplant werden, dass auch schwere Landmaschinen mit Anhänger noch problemlos rein- und rausfahren können. An manchen Stellen in der Kornsgasse wäre es auch möglich, halbseitiges Parken auf den Gehwegen zu ermöglichen, solange diese breit genug sind. "Da passt einer hin, müssen wir nicht mehr ausmessen", stellte Jürriens fachkundig fest. So arbeiteten sich die Ortschaftsräte, Hauptamtsleiter und Weschbach die Straße hoch. Ein Anwohner, der vorbeilief, rief scherzend: "Messt ja richtig!" Das tat Weschbach auch, immer unter den wachsamen Augen des Bürgermeisters. Anke Vierling scherzte mit einer Anwohnerin: "Wir stellen in der Kornsgasse ein Schild auf, auf dem ,Nur Smarts‘ steht." Auf insgesamt 19 mögliche Plätze kam Weschbach. Rund ebensoviele stehen auf Grundstücken oder in Garagen zur Verfügung. Laut Gemeinde sollten diese rund 38 Plätze ausreichen.

Jürriens betonte zum Abschluss, dass man den Plan jetzt zunächst ans Landratsamt weitergeben werde. Die Parkbuchten-Variante sei auch die von der Gemeinde bevorzugte. Einen genauen Zeitplan konnte er noch nicht nennen. Man wisse auch nicht, ob der Plan genehmigt werde. Wird er das, wird der Gemeinderat nochmal darüber entscheiden.

Dann müssten sich die Anwohner aber auch bewusst sein, dass die Parkregelungen verbindlich sind. Klaus Vierling ergänzte: "Wenn dann Strafzettel verteilt werden, muss man sie akzeptieren." Weschbach wies eindrücklich darauf hin, dass die Gemeinde auch weiterhin in der Kornsgasse kontrollieren wird. Die Ortschaftsräte wussten zu berichten, dass sich die Situation auch schon gebessert habe: Man könne endlich wieder auf dem Gehweg laufen, das hatte man sich schon abgewöhnt.