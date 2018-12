Helmstadt-Bargen. (cba) Hätte es eigentlich noch besser kommen können? Pünktlich zum Helmstadter Weihnachtsmarkt rieselten Schneeflocken vom Himmel, und als Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Schieck das Budendorf im Rathaushof eröffnete, waren Straßen und Dächer unisono weiß.

Dritter Advent heißt in Helmstadt auch: Die Vereine des Dorfes, Kindergarten und Schule stellen im geschützten Innenhof des Rathausensembles eine Atmosphäre her, in deren Schutz der Vorweihnachtsstress eingetauscht wird gegen Momente der Vorfreude, genießerischen Schwelgens und einer Stimmung, wie das Fest sie eigentlich meint.

Bereits am Samstag stimmte sich der Chor "Quer-Beat" auf das Markt-Wochenende ein: Seit sechs Jahren öffnen die Sängerinnen und Sänger ihre Bude schon am Vorabend zur Glühweinparty. Und dies aus einem ganz bestimmten Grund: "Wir wollen erreichen, dass der Weihnachtsmarkt schon am Samstag beginnt", verrät der zweite Vorsitzende des Vereins, Florian Schué.

Die Landfrauen sind ein Garant für Köstlichkeiten à la Helmstadt.

Während also zusammen mit dem katholischen Kirchenchor, viel Gesang und Lagerfeuerromantik das Festwochenende kunstvoll eingeleitet wird, stecken ganz pragmatische Gründe hinter dem Alleingang des Chors und dem schwungvollen Auftakt. Wenn das Budendorf früher aufmacht, könne auch mit dem Abbau am Sonntag zeitiger begonnen werden - und die zahlreichen Ehrenamtlichen, die hinter Glühweinkessel, Grill und Waffeleisen stehen, könnten sich über einen humanen Feierabend am Wochenende freuen. "Aber oft schleppen noch wir bis spät am Abend Kabel", berichtet Florian Schué. Diese Gemeinschaftsleistung aller Ehrenamtlichen solle nicht noch bis Mitternacht ausgedehnt werden müssen, meint der zweite Vorsitzende.

Unterdessen haben die Vereine Traditionelles auf der Speisekarte und neue Ideen vermarktet: Die Landfrauen haben außer den begehrten Plätzchen und Stollen auch eingelegten Spargel im Angebot: Natürlich ein Produkt aus vom heimischen Wasserschloss.

Auch musikalisch wurde viel geboten: Der Grundschulchor der Grafeneckschule, die Alphornbläser, der Sängerbund, der Posaunenchor, die Feuerwehrkapelle und die Helmstadter Musikanten sorgten für weihnachtliche Klänge. "Roland der Riese" mit seinem "Pendant" auf Stelzen vermittelte eine ganz neue Perspektive: "Über den Budendächern von Helmstadt", die weiterhin mit dünner, durchwachsener, aber stabiler Schneedecke als i-Tüpfelchen des Weihnachtsmarkt im Anthrazit-Grau des Tages matt triumphierten.