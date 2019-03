Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. "Eberhard" hat auf den Spargelfeldern Baden-Württembergs schwere Schäden angerichtet, und die Naturgewalt machte auch vor den heimischen Feldern nicht Halt: Die Kulturen des Landwirts Heiko Junker sehen auf den ersten Blick "zerzaust" aus, auf den zweiten wird deutlich, dass "Eberhard" keine Rücksicht genommen hat auf die Empfindlichkeit des königlichen Gemüses.

"Es war eine Heidenarbeit, das alles wieder zu richten", berichtet Heiko Junker vom Helmstadter Spargelgut Wasserschloß am vergangenen Dienstag. Doch diese Heidenarbeit scheint zunächst vergebens zu sein, denn in der Nacht auf Mittwoch vollendete "Franz", was "Eberhard" zunächst verschonte.

Ein Sturmtief jagt das nächste. Ist die Delikatesse auf dem Osterteller in Gefahr? "Das geht alles auf Kosten der Frühzeitigkeit", erklärt der Landwirt, der mit seinen Mitarbeitern am Dienstag bereits in den frühen Morgenstunden auf den Feldern im Einsatz ist, um alles wieder zu richten. Doch "Franz" macht diese Arbeit wieder zunichte. "Wir richten jetzt nichts mehr", vermeldet Heiko Junker einen Tag später, am Mittwoch, "das hat keinen Sinn. Wir warten, bis die Sturmtiefs abgezogen sind und sich die Wetterlage beruhigt hat."

Auch, dass anderorts, wie in Nordrhein-Westfalen, weite Flächen der Großtunnel zerstört wurden, hat der Hauptberufs-Landwirt bereits erfahren. "Wir sind jetzt vorsichtig mit unseren Aussagen und warten erst mal ab bis zum Wochenende."

Am Dienstag prognostizierte Junker nämlich noch, dass lediglich der frühe Saisonstart ins Wanken geraten sei. Hatte er vor zwei Wochen noch fest damit gerechnet, den ersten Spargel schon am 10. April stechen zu können, rückte er nun schnell davon ab und den Erntebeginn um rund zehn Tage nach hinten. Das wäre freilich keine Katastrophe und auch der vermehrte Arbeitseinsatz, der zum Wiederaufrichten der Spargeltunnel erforderlich ist, macht dem Landwirt keine allzu großen Sorgen. "So dramatisch ist das alles nicht, es gibt Schlimmeres."

Sagte er am Dienstag. Am Mittwoch machte sich dann eine abwartende Haltung in geduckter Stellung breit. "Bis jetzt ist alles okay, bis auf die abgedeckten Tunnel. Bis jetzt." Auch das Vlies wurde teilweise zerfetzt. Aber immer noch sind keine wirklich großflächigen Schäden ersichtlich. Die teuren Spargelfolien sind zwar vom Winde verweht, aber selten zerrissen.

Darüber hinaus machen die Temperaturstürze dem Spargel zu schaffen. "Es ist deutlich kühler geworden", sagt Junker. Doch mit der Unvorhersehbarkeit von Wind und Wetter lebt Junker und bleibt dabei gelassen. Schwerwiegende finanzielle Konsequenzen fürchtet er nicht.

Auch in den nächsten Stunden und Tagen werden schwere, teils orkanartige Böen erwartet, und die Unwetterwarnungen sind nicht vom Tisch. Wie sich diese auf das kulinarische Heiligtum am Ende auswirken werden, kann wohl erst gegen Ende der Woche realistisch eingeschätzt werden. Fest steht jedoch: Die Gourmets werden dieses Jahr etwas länger auf ihr Lieblingsgemüse warten müssen.