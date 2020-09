Von Anjoulih Pawelka

Helmstadt-Bargen. "Es schmerzt uns sehr", sagt Roland Twardowsky der Vorstand des "Gomez Klub Kraichgau", als er erzählt, dass das diesjährige "Beach Open", das Beachvolleyball-Turnier, aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen muss.

Bis zum Schluss hat der Verein die Entscheidung hinausgezögert. Klar war von Anfang an, dass die Veranstaltung verlegt worden wäre – von August in den September. Doch die "Jungs", wie Twardowsky seine Mitstreiter nennt, mit denen er zum Teil seit seiner Kindheit befreundet ist, hatten den Eindruck, dass gerade vielleicht nicht die richtige Zeit ist, für solche Veranstaltungen. Sich ein Corona-konformes, ausgefeiltes Konzept zu überlegen und dieses umzusetzen, wäre kein Problem gewesen, sagt Twardowsky, der aus Flinsbach kommt und nun in Köln arbeitet.

"Vor dieser Herausforderung scheuen wir uns nicht." Als Verein mit lauter jungen Mitgliedern müsse man das schaffen. Aber nur, wenn die Gemeinde das auch wirklich wolle. Da waren sich die "Jungs" allerdings nicht ganz sicher. Und man wolle niemanden unter Druck setzen, beteuert er und fügt hinzu, dass es derzeit Wichtigeres gebe, als das Turnier. Trotzdem könnte der Verein innerhalb weniger Tage eine Veranstaltung auf die Beine stellen. Sie hätten daher mittlerweile schon eine "große Routine", und müssten daher nicht mehr allzu viel planen, sondern nur noch die Dinge besorgen.

Der Verein nutzt die Zeit derweil, um sich auch ein wenig neu auszurichten. Man sei nicht an Veranstaltungen gebunden. Daher haben die Männer, die alle Anfang 30 sind, im April zum Beispiel eine Maskenaktion gestartet. Die "Jungs" hätten sich bei ihm gemeldet und gesagt, dass der Verein in dieser Zeit eine Vorbildfunktion habe, erzählt Twardowsky. Man müsse mit der Maske ein Statement setzen. Zuerst war er ein wenig skeptisch, dann aber doch überzeugt.

Also hat der "Gomez Klub" über die sozialen Medien einen Aufruf gestartet, dass jeder, der den "Jungs" seine Kontaktdaten schickt, eine kostenlose Maske bekommt. Die Idee dahinter sei gewesen mit den Masken nicht nur Negatives zu verbinden, sondern das Richtige zu tun und gleichzeitig eine Identifikation zu schaffen. So haben sie sich zusammengesetzt und die Schwester eines Mitglieds engagiert. Sie hat die Masken in Handarbeit in Spechbach genäht, während die "Jungs" die Beipackzettel gestaltet und die rund 100 Masken verpackt haben. Danach ging’s aufs Fahrrad, um bei einer Tour durch den Kraichgau die Masken persönlich in die Briefkästen zu werfen.

Finanzielle Einbußen hat der Verein wegen Corona keine, denn er hat auch keine Fixkosten. Daher ist die derzeitige Situation für den "Gomez Klub" zumindest was das Geld betrifft – "kein großes Problem". Alle Einnahmen, die am Ende des Jahres übrig bleiben, spendet der Verein sowieso für wohltätige Zwecke. So haben die "Jungs" zum Beispiel schon Trikots für die Bambinis der Fußballmannschaft gesponsert.