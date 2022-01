Von Peter Becker

Helmstadt-Bargen. Auch im Winter gibt es im Wald einiges zu entdecken. Nachdem die Bäume kahl geworden sind und ihr Laub den Boden bedeckt, gibt der Wald die Sicht auf viele Dinge frei, die er zuvor unter seiner grünen Pracht verborgen hatte. Vor allem die Grenzsteine tauchen oft unverhofft vor Waldbesuchern auf. Sie begleiten ein Stück die Wege, um dann wieder zu verschwinden.

Diese historischen Grenzbegleiter gibt es zahlreich in den Wäldern der Region. Dort sind sie – anders als auf der freien Flur – geschützt, und haben viele Jahrhunderte überdauert. Manchmal stehen sie noch aufrecht und unversehrt, so wie man sie in früherer Zeit gesetzt hat, oft sind sie aber auch beschädigt oder gar umgefallen. Man entdeckt große, wuchtige Steine, aber auch kleine, manche aus gelbem, andere aus rotem Sandstein.

Wenn man sich mit der Geschichte der Region beschäftigt, kann man die Buchstaben und Wappen auf den Steinen auch verstehen. Sie sind Zeugen einer längst vergangenen Zeit. Man findet beispielsweise an der Grenze zu Wollenberg das eingemeißelte Wappen der Familie von Gemmingen oder an der Grenze zu Neidenstein das der Ritter von Venningen. Und da Helmstadt-Bargen lange zur Kurpfalz und anschließend zu Baden gehört hat, finden sich auch entsprechende Wappen und Hinweise auf den "alten Marksteinen". Auf dem Bild ist ein Grenzstein abgebildet, den das Großherzogtum Baden 1891 an der Grenze zwischen Bargen und dem Wimpfener Forst gesetzt hat. Als "analoge Geschichtszeugen" berichten sie aus Zeiten, in denen der Alltag der Menschen oft bescheiden und entbehrungsreich war, man aber auch das Glück in den kleinen Dingen fand.