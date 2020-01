Damals, 2015 in Florenz, entstand die Idee der zwölf Männer, einen Verein zu gründen, der „den Geist und die Idee weitergibt, sich zu engagieren“. Seither veranstaltet der „Gomez-Klub“ regelmäßig Events und möchte noch mehr für die Region tun. Foto: Privat

Von Anjoulih Pawelka

Helmstadt-Bargen. Immer mehr Vereine haben Nachwuchsprobleme. Da ist es schon etwas Außergewöhnliches, wenn ein Verein neu gegründet wird und dessen Altersdurchschnitt bei Anfang 30 liegt.

Roland Twardowsky und Marc-André Schleihauf sind die Köpfe hinter dem Verein "Gomez-Klub Kraichgau" – zumindest von außen betrachtet. Twardowsky und Schleihauf sind die Vorstände. Im Inneren besteht der Verein aus zwölf gleichberechtigten Gründungsmitgliedern. Was als loser Haufen von Freunden anfing, die in der ganzen Welt verstreut sind, und nach etwas suchten, das sie noch stärker verbindet, hat sich irgendwann zu einem Herzensprojekt entwickelt. Ein Wort, das in diesem Gespräch oft fällt.

Die beiden sind gut vorbereitet. Nicht nur einen Laptop haben sie im Gepäck, sondern gleich eine ganze Präsentation über den noch jungen Verein mit Video und Bildercollagen. Dass Twardowsky auch beruflich Dinge verkauft, merkt man. Charmant und mit viel Professionalität erzählt er von den Anfängen. Jahrelang hätten sich die Freunde, die aus unterschiedlichen Orten kommen, und teilweise schon als Kinder gemeinsam in Vereinen gewesen waren und sich durch die Schulzeit kennen, immer an Ostern getroffen. Eine schöne Tradition, um sich mal wieder zu sehen. Die Freunde hätten mit der Zeit einfach gemerkt, dass sie sich vermissen, und dass sie gerne mehr Zeit miteinander verbringen würden, erzählt Twardowsky.

2015 haben sie dann beschlossen, gemeinsam eine Reise nach Florenz zu unternehmen, um dort ein Fußballspiel von Mario Gomez live zu erleben. Irgendwann auf dieser Reise ist dann die Idee der "Gemeinnützigen Organisation für mehr Events und Zinowa" entstanden, denn "es war niemals unser Ansatz, einen Fanclub zu gründen", erzählt Twardowsky. Das mit dem Namen sei "Ruckzuck" gegangen, erzählt Schleihauf, bevor sein Freund erklärt, dass das Wort "Zinowa" doch auch so typisch für diese Region sei.

"Das benutzt man nur hier." Sie wollen sich einsetzen für die Region – für ihre Heimat. Denn "Heimat ist ein Gefühl von Vertrautheit, von Wärme und Zugehörigkeit", sagt Twardowsky. Also entwickelten sie ein Logo, in dem die Lilie des Florenzer Wappens mit dem doppelköpfigen Adler, dem Zeichen der Region, verschmilzt. Dieses ziert nun Tassen, Handtücher, Fahnen und kleine Sticker, die man überall da, wo es sich wie Heimat anfühlt, hinkleben kann.

Die Freunde machen aber noch viel mehr als nur sehr professionelles Merchandising. Seit 2015 organisieren sie in Helmstadt-Bargen das sogenannte "Beach-Open". Ein Volleyballturnier mit viel Musik und jeder Menge Spaß, bei der im letzten Jahr 23 Mannschaften teilgenommen haben. Die Veranstaltung läuft so gut, dass die Gomez-Crew mit dem Erlös die Volleyball-Frauen der SG Schwarzbachtal mit Trikots ausstatten konnte. Ebenso haben die Bambinis neue Shirts bekommen – ein Herzensprojekt von Schleihauf.

Eine weitere "Säule des Vereins", wie es Twardowsky nennt, ist eine Veranstaltung mit dem Namen "Heimkommen", die die Männer ein Jahr später ins Leben gerufen haben. Es ist eine Art großes Klassentreffen am 25. Dezember mit allen Menschen, die "ihnen am Herzen liegen". Zusammen mit einer Liveband feiern sie dann im Clubhaus in Helmstadt-Bargen ihre Heimat.

Die Vereinstätigkeit ist aber nicht nur auf die Gemeinde beschränkt. Sie möchten Projekte in der ganzen Region unterstützen und "die Begeisterung für Eigenverantwortung und soziales, ehrenamtliches Engagement entfachen", wie sie es in ihrer Präsentation schreiben. Außerdem möchten sie die Möglichkeit schaffen, Menschen zusammenzubringen. Daher möchten sie dieses Jahr zusätzlich regelmäßige Fahrradtreffs und eine Skiausfahrt anbieten.