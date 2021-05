Helmstadt-Bargen. (tw) Im Rahmen des inzwischen genehmigten Haushaltsplans der Gemeinde wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats auch die Aufnahme eines Kredits veranschlagt.

Auf der Suche nach günstigen Konditionen konnte sich die Gemeinde über die L-Bank beim Infrastrukturprogramm des Landes platzieren. Hier können insbesondere Kommunen zinsverbilligte Kredite für Infrastrukturmaßnahmen erhalten. Über die Refinanzierung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wurden Helmstadt-Bargen darüber nun für eine Darlehenssumme von 500.000 Euro angeboten. Die Darlehenszinsen betragen 0,14 Prozent bei einer Zinsfestschreibung von zehn Jahren und einer Laufzeit von 30 Jahren.

Mit den Mitteln soll insbesondere die Erweiterung des Flinsbacher Kindergartens (die RNZ hat berichtet) finanziert werden. Für diese Maßnahme erhält die Gemeinde aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur "Kinderbetreuungsfinanzierung" auch einen Zuschuss in Höhe von 132.000 Euro, wie der stellvertretende Bürgermeister Dieter Vilimek und Kämmerer Jochen Leinberger in der Sitzung unisono berichteten. Zum Vorschlag aus der Einwohnerfragerunde, wegen der derzeit günstigen Kreditkonditionen weitere Maßnahmen in Angriff zu nehmen, hielt Leinberger entgegen, dass sich die Gemeinde trotz der verlockenden Zinssätze keine weiteren Schulden erlauben könne. Die Gemeinde müsse auch die Rückzahlung der Schulden leisten können. Der Kreditaufnahme stimmte der Gemeinderat aber ohne Gegenstimme zu.