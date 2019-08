Helmstadt-Bargen. (cba) "Die Natur lässt sich zum Glück nicht überall reinspucken." Davon ist Irmelin Reinmuth überzeugt. Wenn sie mit Gummistiefeln, Kamera und Fernglas allmorgendlich in den Wald aufbricht, ist ihr Blick vor allem aufs Firmament gerichtet, denn dort kreisen der Milan, der Bussard und "Frau Falke".

Die 66-Jährige führt mit ihrem Mann Dietmar seit Jahren den Weilerhof, einen Putenhof mit 200 Beschäftigten. Dass dort, zwischen Waldinseln und Wiesen, über einem Gewann, das zu Helmstadt-Bargen gehört, aber nahe an Reichartshausen liegt, auch die Greifvögel majestätisch kreisen und ihre Horste bauen, das weiß Irmelin Reinmuth bereits seit vielen Jahren. Der neueste Stolz der Reinmuths ist nun eine Falken-Familie, die aus dem Nistkasten gemütlich das bunte Treiben auf dem Weilerhof beobachtet. Mehrere Bruthilfen sind auf dem Gelände verteilt. "Frau Falke aber hat sie erst alle getestet, bis ihr endlich einer zugesagt hat", berichtet die Naturschützerin.

Als der Bund für Vogelschutz Kraichgau auf dem Weilerhof seine letzte Vogelwanderung in diesem Jahr startete, bescheinigten Ornithologen der begeisterten Vogel-Beobachterin, dass hier tatsächlich geschützte Greifvogelarten zu Hause sind. Horste des Rotmilan sowie der Schwarzmilan wurden von den Experten ebenfalls ausgemacht. "20 Vogelwanderer waren überrascht, wie viele Greifvögel wir hier haben", berichtet Irmelin Reinmuth. Als die Diskussion um Windkrafträder vor sieben Jahren aufkam und auf dem "Reichartshäuser Buckel" nahe des Weilerhofes angedacht war, den ersten Windpark des Kraichgaus mit vier Rotoren zu errichten, wurden ihre Bemühungen um den Vogelschutz noch zusätzlich befeuert.

Der Milan liebt es, am Waldrand zu brüten, weiß die 66-Jährige. Ideale Bedingungen also für den Greifvogel zwischen "Radwald", "Unterer Schimmel" und "Oberer Schimmel". Zwei heimische Greifvogelarten fehlen ihr jedoch noch in ihrer Fotosammlung, die sie akribisch archiviert und dokumentiert: der Baumfalke und der Wespenbussard. Die Vögel seien zwar schon gesehen worden, den Horst aber hat Irmelin Reinmuth noch nicht gefunden. Derzeit beobachtet sie "Mutter Falke" und ihre Jungen bei deren ersten Flugübungen. Dabei wird es auch mal richtig laut, vor allem, wenn die Falken sich erdreisten, das Nest der Rabenkrähen zu touchieren.

Zu gerne würde die Vogelschützerin einmal die Welt und all das, was sie tagtäglich darin umtreibt, aus der Vogelperspektive betrachten: "Die Sorgen werden dann ganz klein." Sie ist überzeugt: "Man kann die Natur nicht beherrschen, und das ist auch gut so."