Von Thomas Weber

Helmstadt-Flinsbach. Auch während der Pandemie geht das Gemeindeleben weiter und gibt es viel zu tun. So führte Ortsvorsteherin Anke Vierling auf der vergangenen Ortschaftsratssitzung mit der Auflistung der gewünschten Haushaltsmittel für das kommende Jahr die dringendsten Handlungsbedarfe für das kleine Kraichgaudorf an.

Für die Verwaltungsstelle wurden vom Flinsbacher Ortschaftsrat 9000 Euro und für die Kinderspielplätze 2500 Euro veranschlagt. Im Kindergarten und der Turnhalle stehen Maßnahmen für jeweils 5000 Euro an. Nach den Wünschen der Räte werden im kommenden Jahr 3000 Euro für den Sportplatz und 9000 Euro für Garten- und Grünanlagen benötigt. Für die Ortsstraße meldete das Gremium 20.000 Euro an und für das Friedhofsareal 3000 Euro. Für die Wirtschaftswege auf der Gemarkung möchte der Rat ein Budget von 5000 Euro.

Im investiven Bereich soll die Flinsbacher Halle eine neue Eingangstür und der Friedhof ein neues Gräberfeld bekommen. Am sanierten Pavillon soll eine Panoramatafel Besuchern die Gegend erläutern. Dafür ist ein Zuschuss des Naturparks in Höhe von bis zu 60 Prozent möglich, erklärte Vierling. Auf der Wunschliste des Ortschaftsrates steht auch die Erweiterung der Spielflächen am Kindergarten durch die Versetzung des Zauns und die Instandsetzung eines Teilstücks des Verbindungswegs zwischen Flinsbach und Helmstadt. Ebenso soll der Verbindungsweg zwischen der Straße "Am Forlenwald" und dem Bereich "Hohe Berg" saniert werden, erläuterte Ortsvorsteherin Vierling die Mittelanmeldung für den kommenden Haushalt.

Ortschaftsrat Helmut Nuß unterstrich, dass die Wunschliste weitaus größer war, sich der Rat aber wegen der finanziellen Situation der Gemeinde zurückgehalten habe. Für seinen Ratskollegen Klaus Vierling ist im kommenden Jahr besonders die aufgeführte Sanierung des Verbindungswegs "Am Forlenwald" wichtig. Er könne sich dort auch eine Treppe vorstellen. Helmut Nuß lobte die Gemeinde für die aktuell stattfindende Feldwegsanierung in allen drei Ortsteilen und wurde von Bürgermeister Wolfgang Jürriens darin bestätigt, dass die Maßnahmen jeweils in Abstimmung mit den Landwirten einen guten Verlauf nehmen.

Holger Nuß sprach Probleme beim Schulweg der Flinsbacher Kinder zur Bargener Grundschule an. Dort fehle einerseits ein Zebrastreifen am Kreisel unmittelbar am Ortseingang, damit die Kinder gefahrloser über die Straße können. Zudem ist für ihn schwer zu verstehen, warum der Bus an der Grundschule vorbeifährt, um dann in der Hauptstraße zu halten, und die Kinder danach über den Verbindungsweg zwischen Hauptstraße und Schulstraße zur Schule laufen müssen. Auch die Verwaltung ist mit diesem Zustand nicht glücklich, unterstrich Bürgermeister Jürriens. Aber eine weitere Haltestelle würde den Linienablauf verändern, und da hätten die Planer der Schülerbeförderung bisher nicht mitgemacht. Holger Nuß sprach auch die in Teilen fehlende Pflege der Gehwege an. An einigen Stellen seien sie "fast schon bewaldet", führte er an. Die Verwaltung werde hier schon tätig, bestätigte der Bürgermeister. Man könne solche Bereiche der Gemeinde melden, damit Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden könnten.

Weiter wurde der Ausbau des Glasfasernetzes angesprochen. Aufgrund der Pandemie ist die Maßnahme nicht mehr im Zeitplan, die Gemeinde stehe aber mit der Firma BBV im Gespräch, erläuterte Jürriens. Durch den "Backbone" der Firma "fibernet Rhein-Neckar" haben aber alle drei Ortsteile eine gute Ausgangsbasis, wenn die Arbeiten voraussichtlich im kommenden Frühjahr fortgesetzt werden.

Über die Nutzung des ehemaligen Wasserhochbehälters, angesprochen von Holger und Helmut Nuß, ist der Rat ebenso unglücklich, wie über die immer wieder durch Lkw von der Erdaufbereitungsanlage auf dem Rohrbuckel verschmutzte Flinsbacher Straße in Helmstadt. Zwar werde die Straße immer wieder gereinigt, führte Jürriens aus, eine Handhabe für die Verpflichtung zu einer Waschstraße noch auf dem Firmengelände, wie in der Sitzung des Ortschaftsrats angesprochen, besteht allerdings nicht.

Vierling informierte abschließend darüber, dass sich das Gremium in diesem Jahr aufgrund der Infektionszahlen zunächst bei Videositzungen austauschen wird.