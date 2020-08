Helmstadt-Bargen. (tw) Drei Baugebiete will die Gemeinde bis Ende nächsten Jahres auf den Weg bringen. Hierzu erläuterte der Geschäftsführer der MVV Regioplan GmbH, Markus Prien, dem Gemeinderat auf der jüngsten Sitzung die Vorgehensweise seiner Firma.

Für die Flächen "Äußere Krautgärten" in Helmstadt, "Unterer Hag" in Flinsbach und "Asseläcker" in Bargen, soll die Erschließung in privatrechtlicher Trägerschaft erfolgen. Dies bietet die Möglichkeit einer schnelleren und günstigeren Realisierung, als dies in einem öffentlich-rechtlichen Verfahren durch die Gemeinde möglich wäre.

Prien erläuterte, warum dies günstiger sei: Im Gegensatz zu der Kommune dürfe der private Träger mit den beteiligten Firmen verhandeln und könne so meist günstigere Konditionen erreichen, informierte er die Ratsmitglieder. Die Grundstückseigentümer trügen alle Kosten der Erschließung, die Planungshoheit bleibe aber dennoch bei der Gemeinde. Der Haken an der Sache sei jedoch, dass die Mitwirkungsbereitschaft aller Eigentümer, die in den jeweiligen Flächen vertreten sind, vorhanden sein müsse.

Deshalb wäre es auch der erste Schritt für den privaten Träger, alle notwendigen Vorarbeiten zu erbringen, die erforderlich sind, um alle Rahmenbedingungen zu klären. So müsse die tatsächliche Gelände- und Bodenbeschaffenheit, die vorhandene Flora und Fauna sowie weitere Punkte über Untersuchungen und Gutachten geklärt werden. Erst auf dieser Grundlage könne eine technische Vorentwurfsplanung mit Entwässerungskonzept und Straßenverlauf erstellt werden, führte der Fachmann aus.

Auf dieser Grundlage und mit einer darauf basierenden ersten Kostenschätzung werden dann die Gespräche mit den Eigentümern geführt. Klappt es nicht, dass alle Eigentümer einer beabsichtigten Erschließungsfläche unter einen Hut gebracht werden können, kann immer noch von der privatrechtlichen zur öffentlich-rechtlichen Erschließung gewechselt werden. Die Zwischenfinanzierung durch den Erschließungsträger ist möglich, um den Kommunalhaushalt zu entlasten.

Prien stelle das Drei-Säulen-Modell des Verfahrens vor: Bauleitplanung, Bodenordnung und technische Planung lauteten dabei die Überschriften. Ebenso erläuterte er den knappen Zeitrahmen für die Planung bis Ende nächsten Jahres. Zur schnelleren Wohnraumschaffung hat der Gesetzgeber in bestimmten Fällen Erleichterungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen geschaffen, die bis Ende nächsten Jahres auslaufen. Wird bis dahin der Bebauungsplan rechtsgültig, gelten geringere Anforderungen, beispielsweise bei Ausgleichsflächen.

Bei der Vergabe an den Träger können auch nur Teile der Leistungen vergeben werden, informierte Bürgermeister Wolfgang Jürriens. Um zu sehen, welche Gebiete tatsächlich erschlossen werden können, wurde vorgeschlagen, unter anderen die Koordination, die Organisation, die Eigentümergespräche, die Bauleitplanung, die Vorplanung für Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke und die Begrünungsmaßnahmen sowie die Koordination von Angebotsanfragen und die Betreuung der Gutachter an die MVV Regioplan zu vergeben. Einstimmig votierten die Räte für diesen Vorschlag.