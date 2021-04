Von Friedemann Orths

Helmstadt-Bargen. Das geplante Seniorenheim auf dem Areal der Alten Schule in Helmstadt sorgt für Meinungsverschiedenheiten. Anwohner und Vereinsvertreter sprechen sich gegen das Gebäude aus, die Gemeindeverwaltung hält das Projekt hingegen für gut und wichtig.

Einige der Anlieger, die rund um das Grundstück in der Pfarrstraße wohnen, halten das geplante, vielleicht fünfstöckige Gebäude mit rund 90 Betreuungsplätzen, Penthouse-Wohnungen und eventuell einem Bäcker, Friseur oder einer Fußpflege für "überdimensioniert". Was alle im Gespräch mit der RNZ allerdings mehrfach betonen: Sie wollen nicht als die gelten, die "einfach dagegen" sind. Man habe auch überhaupt nichts gegen ein Seniorenheim. Was vielen aber sauer aufstößt, ist der Ort und die Größe des Neubaus, der auch das Gebäude der Alten Schule einbeziehen und auf dem Hof hinter der Schule und auf einem Teil einer Wiese vor der katholischen Kirche entstehen soll. Eine Nachbarin, die die Höhe des geplanten Seniorenheims kritisiert, stellt fest: "Die Kirche sollte eigentlich das prägende Gebäude im Ort sein."

Ein Querschnitt soll die Dimensionen des Baus zeigen. Anwohner haben ihn von einem Architekten anfertigen lassen. Foto: privat

Anliegerin Vanessa Schnobrich hat mit anderen Nachbarn sogar einen Architekten beauftragt, der einen Querschnitt des Baus erstellt hat. Die Daten hierzu haben sich die Anwohner aus den öffentlich zugänglichen Unterlagen aus dem Rathaus besorgt. Schnobrich befürchtet, dass das Gebäude ihrem Anwesen die Sonne nimmt, und sie möchte nicht, dass man von den Penthouse-Wohnungen in ihren Garten schauen kann. Zudem vermutet sie, dass in der einspurigen Pfarrstraße ein Verkehrschaos entstehen könnte – und nennt als Beispiel Besucherinnen, Mitarbeiter, Anlieferverkehr. Matthias Fritz, ebenfalls Nachbar des Grundstücks, ist besorgt, dass sein Haus wegen des Neubaus an Wert verliert. Zudem glaubt er, dass Anwohner sowie Bewohner des Heims an "Lebensqualität" verlieren würden. Er hat, wie andere Nachbarn auch, einen Anwalt engagiert. Die Kosten dafür nimmt er gerne in Kauf: "Das bin ich meinen Kindern schuldig."

Weiter wird der Standort kritisiert: Mitten im Ort gebe es für die Bewohner des Heims kaum Möglichkeiten, mal im Grünen spazieren zu gehen. Zudem gibt es in der Pfarrstraße keinen Gehweg. Eine Frau fragt rhetorisch: "Wie will man da mit Rollator laufen", und verweist auf die Steigung des Geländes. Zudem fragen sich die Anlieger, ob man in Helmstadt überhaupt 90 Betreuungsplätze für Senioren braucht. Fritz vermutet, dass sich die Gemeinde zu sehr den Wünschen des Investors angepasst hat, der das Heim bauen und betreiben will. Brigitte Muth fasst die Meinung der Gegner zusammen: "Das Projekt ist nicht durchdacht."

Wenige Meter Luftlinie weiter, im Rathaus, weisen Bürgermeister Wolfgang Jürriens und Bauamtsleiter Joachim Weschbach die Vorwürfe zurück. Der Bürgermeister betont, dass sich Verwaltung und Gemeinderat sehr wohl Gedanken zu dem Projekt gemacht hätten. Man habe sich "in vielen Sitzungen beraten und damit auseinandergesetzt". Dem Gremium hätten viele Pläne von unterschiedlichen Investoren vorgelegen. Für die Gemeinde sei wichtig gewesen, dass die Alte Schule in den Plänen enthalten ist. Man wolle nicht, dass dahinter einfach ein Seniorenheim "drangeklatscht" wird, sagt Jürriens. Das Konzept des Investors sei für den Gemeinderat "überzeugend" gewesen, weil es anders als das der anderen Investoren sei.

Zudem müsse man auch über die Wirtschaftlichkeit nachdenken. Für alle Investoren lohne sich der Bau eines solchen Heims erst ab 90 Betreuungsplätzen. Der Bedarf sei da, das sehe man an den verschiedenen interessierten Investoren und am demografischen Wandel. Eine kommunale Lösung für ein Seniorenheim sei finanziell "nicht möglich". Gemeinderat und Verwaltung seien sich "sehr bewusst, was da passiert". Man versuche, eine Entwicklung für die Gemeinde voranzutreiben – und Jürriens betont, dass "100 Prozent des Gemeinderats" für das Vorhaben seien.

Hauptamtsleiter Weschbach geht auf Kritik ein, dass man die Bürger nicht früh genug informiert habe: Hier offenbart sich das Problem, dass vor der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit "nicht genug Daten" vorgelegen hätten. Momentan liege ein Vorentwurf des Bebauungsplans vor. "Bei ,normalen‘ Bebauungsplänen weiß man auch noch nicht, wie die Häuser aussehen werden", sagt er. Derzeit habe die Gemeinde lediglich die Maße des geplanten Baus, aus dem man aber schon ableiten könne, wie das fertige Objekt werde. Konfrontiert mit der Höhe antwortet der Bürgermeister: "Was soll denn dann noch entwickelt werden?" Vielleicht seien die Anwohner durch den finalen Bau dann "gar nicht so beeinträchtigt" wie sie jetzt denken. Zum jetzigen Zeitpunkt diskutiere man ohnehin über nicht finale Pläne. Deshalb brauche man mit der Aufstellung des Bebauungsplans Rechtssicherheit. Dann könne man schauen, welche Hinweise von der Öffentlichkeit und von den Behörden kommen. "Dann kann man das sauber klären", findet Jürriens.

Was mögliche Parkprobleme in der Gegend angeht, müssten sich die Anwohner "überhaupt keine Sorgen machen". Die vorgeschriebene Zahl der Stellplätze werde von der Baurechtsbehörde festgelegt. Die sei laut Weschbach "vermutlich ausreichend". Wenn die Nebenstraßen zugeparkt werden würden, müsse die Gemeinde eingreifen, etwa mit Halteverboten. Allgemein wisse man einfach noch nicht, wie es mit dem Verkehr aussehen wird.

An den Investor habe man sich nicht zu stark angepasst, findet Jürriens. "Es muss auch ein Stück gelenkt werden", dass es "für beide" passe. Das habe man ausreichend getan. Die Verwaltung findet, dass der Standort besser geeignet ist, als beispielsweise am Ortsrand. "Es ist der optimalste Standort unter der Prämisse, dass die Alte Schule saniert wird", sagt Weschbach.