Die "Mühlenaue" in Helmstadt ist Teil des Sanierungsgebietes. Doch nicht nur dort wird gebaut, auch für private Maßnahmen gibt es jetzt noch mehr Potenzial. Foto: Christiane Barth

Von Thomas Weber

Helmstadt-Bargen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beschloss das Gremium, das Sanierungsgebiet "Ortskern Helmstadt" zu erweitern. Bürgermeister Wolfgang Jürriens erläuterte den Umfang der hinzukommenden Grundstücke und stellte den erweiterten Plan vor. Die Gemeinderäte Johannes Roß und Dieter Beck freuten sich über das zusätzliche Potenzial für Sanierungen im Ortskern von Helmstadt. Die Frage von Gemeinderat Werner Ullrich, ob die Sanierungsmittel erhöht werden können, bejahte das Gemeindeoberhaupt mit: "Der Antrag läuft."

Weiter beschloss der Gemeinderat die Annahme von Spenden im Umfang von rund 3300 Euro. Für das Haushaltsjahr 2017 beschloss das Gremium, Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 1,86 Millionen Euro. Der Löwenanteil entfällt dabei auf den Umbau des Hochwasserrückhaltebeckens "Zeller Weg" in Helmstadt mit einem Betrag von 1,49 Millionen Euro. Für die Sanierung der Fassade der Flinsbacher Mehrzweckhalle wurden 100.000 Euro an Resten gebildet und für den Neubau des Bauhofs Helmstadt 90.000 Euro.

Die restlichen Beträge verteilten sich auf die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Helmstadt, die Nachfinanzierung der Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeugs für die Abteilungswehr Helmstadt, auf die Umbauarbeiten im Kindergarten Bargen, auf die Warmwasserversorgung in der Schwarzbachhalle Helmstadt, die Dachsanierung der Schwarzbachhalle mit angeschlossenem TSV-Vereinsheim, eine Feldwegüberfahrt im Ingelheimer Hof sowie auf E-Bike-Ladestationen.