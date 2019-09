Der "Rohrbuckel" am Ortsausgang Richtung Flinsbach: Hier haben die Bagger und Raupen im letzten Jahr rund 30 000 Tonnen Abraum wiederaufbereitet. Die Anlage ist zu hoch, Geschäftsführer Jürgen Ebert beteuert aber, dass sich das ändern werde. Foto: Friedemann Orths

Von Friedemann Orths

Helmstadt-Bargen. Wieder mal sorgte der "Rohrbuckel", die Erdaufbearbeitungsanlage am Ortsausgang in Richtung Flinsbach, für Gesprächsstoff im Gemeinderat. Der Grund war die "3. Änderung" des Bebauungsplans und die Stellungnahmen der zuständigen Behörden, die Architekt Dietmar Glup vom Planungsbüro "Sternemann und Glup" aus Sinsheim vortrug.

Schon zu Beginn erwähnte er, dass über das Thema im Gremium bereits "intensiv diskutiert" wurde, und gab einen historischen Abriss über das Gelände. 1997 und 1998 war die Anlage errichtet worden. Mittlerweile wurde auch eine Fotovoltaikanlage auf der Anhöhe installiert. Jetzt soll es in dem Plan darum gehen, die "Geländehöhen definitiv festzusetzen". Denn schon die Fotovoltaikanlage überschreite die angedachte Höhe, und mehrere Erdhügel seien sogar höher als die Fotovoltaikanlage. Derzeit müsse die Höhe um 2,80 bis drei Meter reduziert werden, erläuterte Glup dem Gremium.

Diese Plan war jetzt an die Behörden übersandt worden, und 16 Stellungnahmen kamen zurück. Weitestgehend habe es dabei keine Bedenken gegeben, allerdings hatte Glup drei "Themen, die noch Diskussionsstoff geben werden" ausgemacht. Zum ersten den Umweltbericht der Unteren Naturschutzbehörde, zum zweiten Ausgleichsmaßnahmen und zum dritten die Ableitung des Wassers bei starkem Regen. In der Vergangenheit war es nämlich zu einer Überschwemmung der Straße gekommen.

Zur Diskussion kam es dann auch im Gremium, als die Gemeinderäte Fragen stellen konnten. Zunächst beschwerte sich ein Bürgervertreter, dass die Haufen permanent "hochwachsen" würden. Er finde das "gruselig". Glup antwortete, dass das baurechtlich so genehmigt sei, beziehungsweise keine Genehmigung erforderlich sei. Ein Vermessungsbüro kontrolliere die Höhe allerdings vor Ort, und es müsse ablesbar sein, wie hoch die Erdhügel seien.

Hier wurden Messstäbe ins Spiel gebracht, die die erlaubte Höhe an vier bis fünf Stellen markieren sollen. Eine Rätin wollte wissen, wie das mit der Fotovoltaikanlage aussehe: Die sei ja schon zu hoch. Glup erläuterte, dass das dem Gemeinderat schon vor Baubeginn bewusst gewesen sei, damals habe das Gremium das "zähneknirschend akzeptiert".

Ein weiteres Problem, das das Gremium ausgemacht hatte, war die große Erdmenge, die abgetragen werden müsste. "Wie funktioniert das? Wo kommt der Aushub hin?" Und: Wie groß sei die Belastung für die Straßen, Feldwege und den Verkehr, wollte ein Gemeinderat wissen. "Mit was muss man da rechnen?" Zudem würden die Feldwege der Gemeinde von dem schweren Gerät der Landwirte "kaputt gefahren", die die Erde auf ihre Felder transportieren.

Bürgermeister Wolfgang Jürriens ist sich der Probleme bewusst. Er sagte, man müsse bei diesen Fragen "jemand mit ins Boot nehmen"; auch die Landwirte. "Unsere Feldwege sollen nicht beschädigt werden", sagte er. "Ja, da müssen wir etwas tun und nein, es soll nicht jeden Tag Erde auf die Äcker gefahren werden." Ob die Gemeinde Geld für die Feldwege bekomme, sei unklar.

Die Feldwege seien allerdings ein grundsätzliches Thema und hätten nur indirekt mit der Bebauungsplan-Änderung zu tun, verwies der Bürgermeister zurück aufs eigentliche Thema. Einig war man sich allerdings darin, dass es nicht sein könne, "dass ein Unternehmen Gewinn macht, und wir haben den Schaden". Jürriens bestätigte das und schlug vor, dass man sich zusammensetzen und sich "was überlegen" müsse.

Klar sei allerdings auch, dass die Erde "nie verschwinden" werde. Die höheren und niedrigeren Hügel werden auch bleiben. Was die Gemeinde störe, sagte Jürriens, sei die "Willkür des Aufschüttens". Dies sollte man, hieß es aus dem Gremium, der Bevölkerung besser kommunizieren.

Ein weiterer Kritikpunkt aus der Runde: Der Helmstadter "Rohrbuckel" wird von fast allen umliegenden Gemeinden genutzt, um Erdaushub zu lagern. Er ist eigentlich schon viel zu voll. Ein Gemeinderat fand es "schade, dass Einheimische das jetzt nicht nutzen können".

Nachgefragt bei Jürgen Ebert, Geschäftsführer der Firma Hauck aus Waibstadt, die die "Erd- und Bodenaufbereitungsanlage" - "keine Deponie", betont Ebert - , betreibt: "Das gebe ich auch zu, wir haben die Höhe überschritten", sagt er im Gespräch mit der RNZ. Man habe aber schon etwa zwei Drittel abgetragen, und er werde schauen, dass das Niveau der Anlage gehalten werde. Die sei momentan an ihrer Kapazitätsgrenze, da man bis vor rund zwei Jahren zu viel hineingeschüttet und zu wenig herausgenommen habe: "Das war am Anfang so." Mittlerweile laufe der Prozess aber "sehr gut", man entwickle sogar neue Techniken, damit alles besser funktioniere.

Ebert erklärt, was auf dem "Rohrbuckel" passiert. Dort werde Erdmaterial zur Wiederaufarbeitung gelagert. Das Recyceln funktioniere bei trockenem Wetter besser; ist es zu feucht, müsse eine Kalk-Art hinzugegeben werden - was zu teuer sei. Deshalb warte man, bis die Erde trocken sei. Das erkläre die wechselnde Höhe der verschiedenen Haufen.

Seine Firma bereite den Boden dann wieder auf, dies geschehe beispielsweise durch Sieben und Aufbrechen. So könnten zwischen 85 und 90 Prozent der angelieferten Erde wieder zurückgeführt werden. Das Material werde beispielsweise im Straßen-, Garten- und Landschaftsbau oder in der Forstwirtschaft wiederverwendet. Und Jürgen Ebert betont: "Erde ist kein Abfall."